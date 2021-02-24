Владимир Остапчук забраковал индийскую вакцину: я против!

"Недавно я вел одно мероприятие, на котором выступал представитель ВОЗ. Он сказал, что все страны из пандемии выйдут неодновременно, потому что массовую вакцинацию начали проводить сначала в Израиле, затем в Великобритании, США и Европе. Что касается Украины, то по словам представителя ВОЗ, локальные вспышки продолжатся, пока не начнется массовая вакцинация. По поводу "Спутник V" – однозначно нет. Западной вакцине эксперт доверяет, а вот об индийской вакцине он не сказал ничего. Но лично я против использования вакцины из Индии", – заявил Остапчук.

Также Остапчук отметил, что у украинцев нет коллективного иммунитета и вакцинация неизбежна.

Владимир Остапчук не собирается прививаться индийской вакциной