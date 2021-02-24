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Владимир Остапчук забраковал индийскую вакцину: я против!

Автор: Людмила Жукова

Телеведущий Владимир Остапчук раскритиковал индийскую вакцину Covishield, которая прибыла 23 февраля в Украину.

На своей странице Instagram в Stories Остапчук рассказал, почему именно так думает и не собирается прививаться.

"Недавно я вел одно мероприятие, на котором выступал представитель ВОЗ. Он сказал, что все страны из пандемии выйдут неодновременно, потому что массовую вакцинацию начали проводить сначала в Израиле, затем в Великобритании, США и Европе. Что касается Украины, то по словам представителя ВОЗ, локальные вспышки продолжатся, пока не начнется массовая вакцинация. По поводу "Спутник V" – однозначно нет. Западной вакцине эксперт доверяет, а вот об индийской вакцине он не сказал ничего. Но лично я против использования вакцины из Индии", – заявил Остапчук.

Также Остапчук отметил, что у украинцев нет коллективного иммунитета и вакцинация неизбежна.

Владимир Остапчук не собирается прививаться индийской вакциной

Как мы писали ранее, украинка привилась индийской вакциной Covishield в ОАЭ и сообщила о самочувствии.

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Новости Украины Владимир Остапчук
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