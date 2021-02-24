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Володимир Остапчук забракував індійську вакцину: я проти!

Автор: Людмила Жукова

Телеведучий Володимир Остапчук розкритикував індійську вакцину Covishield, яка прибула 23 лютого в Україну.

На своїй сторінці Instagram в Stories Остапчук розповів, чому саме так думає і не збирається робити щеплення.

"Нещодавно я вів один захід, на якому виступав представник ВООЗ. Він сказав, що всі країни з пандемії вийдуть неодночасно, тому що масову вакцинацію розпочали проводити спочатку в Ізраїлі, потім у Великобританії, США і Європі. Що стосується України, то за словами представника ВООЗ, локальні спалахи триватимуть, поки не почнеться масова вакцинація. З приводу "Супутник V" – однозначно ні. Західній вакцині експерт довіряє, а ось про індійську вакцину він не сказав нічого. Але особисто я проти використання вакцини з Індії", – заявив Остапчук.

Також Остапчук зазначив, що в українців немає колективного імунітету і вакцинація неминуча.

Володимир Остапчук не збирається робити щеплення індійською вакциною

Як ми писали раніше, українка прищепилася індійською вакциною Covishield в ОАЕ і повідомила про самопочуття.

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Новини України Володимир Остапчук
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