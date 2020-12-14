Я был влюблен и натворил ерунды: выбывший участник "Холостячки" объяснил свое фиаско

Выбывший участник шоу "Холостячка" предприниматель и блогер Андрей Шатырко рассказал, почему "вылетел" из программы и своих чувствах к главной героине Ксении Мишиной. По его словам, Ксюша ему понравилась еще на "Танцах со звездами", где он был ведущим бекстейджа. Именно тогда, он принял решение завоевать ее сердце и бороться за нее. Как сообщил Андрей "КП в Украине", на проекте он действительно влюбился в Мишину, хотя иногда вел себя, как полный дурак.

Экс-участник считает, что Ксения видела в нем не любовника, а друга.

"Потерял себя - в прямом смысле этого слова. Вы смотрели серии? Я иногда вел себя, как полный придурок. Это была та часть меня, которая очень сильно хотела понравиться. Это не плохо. У меня есть честь, достоинство, мужественность, но они все исчезали при появлении Ксюши. Я был влюблен и натворил ерунды", - признался Шатырко.

Андрей Шатырко и Ксения Мишина (фото: Instagram/Андрей Шатырко)

Андрей не раз говорил, что главная "Холостячка" перевернула его жизнь с ног на голову.

"Я увидел, что больше никому не хочу специально нравиться, не хочу стараться, чтобы вызвать симпатию. Хочу быть собой, в первую очередь. Это глобально меняет модель поведения. Когда думаешь прежде всего о состоянии своем, а не о том, что подумает другой человек. В этом заложена большая философия", - поделился он.

Шатырко отметил, что к Ксении он испытал самые сильные чувства, на которые только способен мужчина. Ему жаль, что она видела в нем только друга и вначале он винил себя за это. Сейчас Андрей возвращается к прежней жизни, записывает новые треки и работает с психологом.

Напомним, что в восьмом эфире шоу "Холостячка" 11 декабря оставшиеся трое участников знакомили Ксению Мишину с семьями. По итогам последнего выпуска в шоу остались Алексей Тригубенко и Александр Эллерт.

Ранее мы писали, что участник "Холостячки" заставил Ксению Мишину понервничать.