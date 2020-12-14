Я був закоханий і накоїв дурниць: учасник, що вибув з "Холостячки", пояснив своє фіаско

Вибувший учасник шоу "Холостячка" підприємець і блогер Андрій Шатирко розповів, чому "вилетів" з програми і про свої почуття до головної героїні Ксенії Мішиної. За його словами, Ксюша йому сподобалася ще на "Танцях з зірками", де він був ведучим бекстейджа. Саме тоді, він вирішив завоювати її серце і боротися за неї. Як повідомив Андрій "КП в Україні", на проекті він дійсно закохався в Мішину, хоча іноді поводився, як повний дурень.

Екс-учасник вважає, що Ксенія бачила в ньому не коханця, друга.

"Втратив себе - в прямому сенсі цього слова. Ви дивилися серії? Я іноді поводився, як повний придурок. Це була та частина мене, яка дуже сильно хотіла сподобатися. Це не погано. У мене є честь, гідність, мужність, але вони зникали при появі Ксюші. Я був закоханий і накоїв дурниць", - зізнався Шатирко.

Андрій Шатирко і Ксенія Мішина (фото: Instagram/Андрій Шатирко)

Андрій не раз говорив, що головна "Холостячка" перевернула його життя з ніг на голову.

"Я побачив, що більше нікому не хочу спеціально подобатися, не хочу намагатися, щоб викликати симпатію. Хочу бути собою, в першу чергу. Це глобально змінює модель поведінки. Коли думаєш насамперед про стан своєму, а не про те, що подумає інша людина. У цьому закладена велика філософія", - поділився він.

Шатирко зазначив, що до Ксенії він зазнав самі сильні почуття, на які тільки здатен чоловік. Йому шкода, що вона бачила в ньому лише друга і спочатку він винив себе за це. Зараз Андрій повертається до колишнього життя, записує нові треки і працює з психологом.

Нагадаємо, що у восьмому ефірі шоу "Холостячка" 11 грудня залишилися троє учасників знайомили Ксенію Мішину з сім'ями. За підсумками останнього випуску у шоу залишилися Олексій Тригубенко і Олександр Еллерт.

Раніше ми писали, що учасник "Холостячки" змусив Ксенію Мішину понервувати.