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Внучка Ющенко рассказала, делала ли себе пластику: спасибо маме и папе

Автор: Людмила Жукова

Внучка Ющенко Доменика, которая разочаровала свои выступлением на "Голосі країни", ответила хейтерам на обвинения в пластических операциях. Девушка заявила, что никогда не прибегала к услугам хирурга.

В сторис своей страницы в Instagram Доменика опубликовала снимки, на которых ей 10 лет.

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Многие украинцы начали ранее писать, что 21-летняя певица обращалась к хирургам и делала пластику лица.

По мнению пользователей, Доменика специально сделала раскос глаз, удалила комки Биша и изменила форму носа. Ющенко решила доказать, что это не так и опубликовала свои снимки в десятилетнем возрасте. На них можно четко увидеть черты лица Доменики и сравнить с фотографиями сейчас.

Доменика Ющенко показала себя на фото в детстве и ответила хейтерам относительно пластики лица (фото: instagram.com/domenika_yushchenko)

Доменика Ющенко благодарит за красивую внешность свою маму и папу и считает, что ей не нужно даже прибегать к пластике.

"Что касается моих так называемых "удаленных комков Биша, подтянутых раскосых глаз и ринопластики", — можете забыть. Спасибо маме и папе за лицо, которое они мне подарили", - написала Ющенко.

Как мы рассказывали ранее, близкая родственница президента "заплакала" на "Голосі країни".

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