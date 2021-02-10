Онука Ющенка розповіла, чи робила собі пластику:дякую мамі і татові

Онука Ющенка Доменіка,що розчарувала свої виступом на "Голосі країни", відповіла хейтерам на звинувачення в пластичних операціях. Дівчина заявила, що ніколи не вдавалася до послуг хірурга.
У сторіс своєї сторінки Instagram Доменіка опублікувала знімки, на яких їй 10 років.
Багато українців почали раніше писати, що 21-річна співачка зверталася до хірургів і робила пластику обличчя.
На думку користувачів, Доменіка спеціально зробила розріз очей, видалила грудки Біша і змінила форму носа. Ющенко вирішила довести, що це не так і опублікувала свої знімки в десятирічному віці. На них можна чітко побачити риси обличчя Доменіки і порівняти з фотографіями зараз.
Доменіка Ющенко дякує за гарну зовнішність своїй мамі й татові та вважає, що їй не потрібно навіть вдаватися до пластики.
"Що стосується моїх так званих "віддалених грудок Біша, підтягнутих розкосих очей і ринопластики", — можете забути. Дякую мамі і татові за обличчя, що вони мені подарували", - написала Ющенко.
Як ми розповідали раніше, близька родичка президента "заплакала" на "Голосі країни".