Проверено на себе: Андре Тан рассказал, как воплотить самые смелые желания

Украинский дизайнер Андре Тан уже давно вышел за рамки советов, как стильно и актуально одеться. В его микроблоге сейчас можно найти рекомендации по личностному росту - как вести свой бизнес, как быть хорошим начальником и многое другое.

Конечно, рекомендаций по стилю тоже хватает: недавно он показал на примерах, какие элементы в одежде давно считаются моветоном. А также рассказал, какой пуховик выбрать этой зимой выбрать, чтобы быть в тренде.

Но на этот раз Андре дал совет, как научиться мечтать так, чтобы сбывались самые смелые желания. Тан выставил невероятной красоты видео с Бали и поделился сокровенным.

"Мечтать не вредно. Я очень завидую людям, которым удается сразу же заснуть, как только их голова касается подушки. Обычно я еще минимум час обдумываю завтрашний день, строю планы встреч, рисую в голове платья, которые всем сделают талию 60 сантиметрыв. Многие ночью мечтают об изменениях или о лучшей жизни, но, просыпаясь, понимают, что их жизнь идет по старому сценарию. Почему же так? Мечтать нужно правильно", - уверен Андре.

Во-первых, на мечты нужно выделять отдельное время. "Я воспитал в себе отличную привычку: мечтать только по утрам воскресенья.

"Я воспитал в себе отличную привычку: мечтать только по утрам воскресенья. Во-вторых, советую вам в это время визуализировать все свои чувства: не только нарисовать образ у себя в голове, но и представить свои тактильные ощущения, вкусы, запахи, звуки. Это создаст многоплановую картину, которая поможет повысить уверенность в вероятности ситуации.

не только нарисовать образ у себя в голове, но и представить свои тактильные ощущения, вкусы, запахи, звуки. Это создаст многоплановую картину, которая поможет повысить уверенность в вероятности ситуации. И, наконец-то, вдоволь насладившись идеальной картинкой, придется выбросить позитивное мышление (оно всегда мне только мешало!). Наоборот, вам очень поможет прогнозирование рисков. Продумайте и запишите в блокнот все препятствия, которые могут вас настигнуть на пути к мечте. Это даст вашему мозгу пищу для размышления о том, как обойти преграды и получить желаемое", - рассказал Тан.

Андре Тан (фото, видео: instagram.com/andre_tan_official/)

Напомним, Андре дал конкретные примеры, какие свитера стоит носить зимой 2021: не все, что висит в магазине, стоит вашего внимания и денег.