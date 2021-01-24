ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Перевірено на собі: Андре Тан розповів, як втілити найсміливіші бажання

Новость на русском → Неділя 24 січня 2021 16:21
Перевірено на собі: Андре Тан розповів, як втілити найсміливіші бажання Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Lite

Український дизайнер Андре Тан вже давно вийшов за рамки порад, як стильно та актуально одягнутися. В його мікроблозі зараз можна знайти рекомендації по особистісному зростанню - як вести свій бізнес, як бути хорошим начальником і багато іншого.

Звичайно, рекомендацій по стилю теж вистачає: нещодавно він показав на прикладах, які елементи в одязі давно вважаються моветоном. А також розповів, який вибрати пуховик цієї зими вибрати, щоб бути в тренді.

Перевірено на собі: Андре Тан розповів, як втілити найсміливіші бажанняАле цього разу Андре дав поради, як навчитися мріяти так, щоб збувалися найсміливіші бажання. Тан виставив неймовірної краси відео з Балі і поділився сокровенним.

"Мріяти не шкідливо. Я дуже заздрю людям, яким вдається відразу ж заснути, як тільки їх голова торкається подушки. Зазвичай я ще мінімум годину обмірковую завтрашній день, будую плани зустрічей, малюю в голові сукні, які всіх зроблять талію 60 сантиметрів. Багато хто вночі мрє про зміни або про краще життя, але, прокидаючись, розуміють, що їх життя йде за старим сценарієм. Чому ж так? Мріяти треба правильно", - упевнений Андре.

  • По-перше, на мрії потрібно виділяти окреме час. "Я виховав у собі чудову звичку: мріяти тільки вранці неділі.
  • По-друге, раджу вам в цей час візуалізувати всі свої почуття: не тільки намалювати образ у себе в голові, але і представити свої тактильні відчуття, смаки, запахи, звуки. Це створить багатопланову картину, яка допоможе підвищити впевненість в ситуації ймовірності.
  • І, нарешті, вдосталь насолодившись ідеальною картинкою, доведеться викинути позитивне мислення (воно завжди мені тільки заважало!). Навпаки, вам дуже допоможе прогнозування ризиків. Продумайте і запишіть у блокнот усі перешкоди, які можуть вас наздогнати на шляху до мрії. Це дасть вашому мозку їжу для роздумів про те, як обійти перешкоди і отримати бажане", - розповів Тан.

Андре Тан (фото, відео: instagram.com/andre_tan_official/)

Нагадаємо, Андре дав конкретні приклади, які светри варто носити взимку 2021: не все, що висить в магазині, варто вашої уваги і грошей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Андре Тан
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Україна виходить із посиленого карантину. Шмигаль повідомив про обмеження з 25 січня
РБК-Українаінформаційне агентство Україна виходить із посиленого карантину. Шмигаль повідомив про обмеження з 25 січня