Как восполнить недостаток витамина D осенью: эксперт назвал главные источники

Витамин D необходим нам для крепкого иммунитета, здоровья костей и зубов, мышечного тонуса, нервной системы, для функционирования щитовидной железы, нормальной свертываемости крови… Где брать этот бесценный элемент в холодное время, когда солнца становится катастрофически мало?

Специалист по питанию и правильному очищению организма Валентина Ивушкина уверена: один только ультрафиолет не может восполнить количество необходимого нам количества Витамина D.

"Знаете ли вы, что самый высокий уровень дефицита витамина Д у жителей… Арабских Эмиратов? Вот это новость! Одной из самых жарких стран мира, где солнца в избытке. "Это потому что они защищаются белыми одеждами", - скажете вы. На самом деле, нет. Главная причина такого дефицита - смуглая кожа. Она создает своеобразный экран от витамина Д. То есть чем больше мы загораем, тем сильнее экран от ультрафиолета и тем меньше этого витамина мы получаем. Вот такой парадокс! Но на солнце сильно рассчитывать не стоит не только поэтому. Запомните: из ультрафиолета мы получаем только 6% от нашей потребности", - рассказывает она.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Откуда же брать остальное? Из пищи. Точнее - из пищи животного происхождения, прежде всего, из жирной рыбы: лосося, палтуса, скумбрии, сардин, печени трески и так далее. Также витамина Д много в грибах: сморчках, лисичках, майтаке.

Есть еще одна причина недостатка витамина - низкий уровень усваиваемости. "Можно есть полезные продукты, добавки, витаминные комплексы тоннами, но все равно иметь дефицит. Потому что проглотить не значит усвоить, не значит хорошо переварить. У большинства людей настолько ослаблено пищеварение, что они не могут усвоить и половины полезных веществ из пищи! Так что восполнение дефицитов нужно начинать не с поедания жирной рыбы, а с восстановления пищеварения", - советует Ивушкина.

Для этого Валентина рекомендует попробовать питаться по циклу элементов. К примеру, ранее она уже писала, какие пищевые привычки вредят пищеварению. А также рассказала, что не стоит употреблять на завтрак.