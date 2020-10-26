Як заповнити недолік вітаміну D восени: експерт назвав головні джерела

Вітамін D необхідний нам для міцного імунітету, здоров'я кісток і зубів, м'язового тонусу, для функціонування щитовидної залози, нервової системи, нормального згортання крові... Де брати цей безцінний елемент в холодний час, коли сонця стає катастрофічно мало?

Фахівець з харчування і правильного очищенню організму Валентина Івушкіна впевнена: один тільки ультрафіолет не може заповнити кількість необхідного нам Вітаміну D.

"Чи знаєте ви, що найвищий рівень дефіциту вітаміну Д у жителів... Арабських Еміратів? Ось це новина! Одна з найбільш спекотних країн світу, де сонця в надлишку. "Це тому що вони захищаються білими шатами", - скажете ви. Насправді, ні. Головна причина такого дефіциту - смаглява шкіра. Вона створює своєрідний екран від вітаміну Д. тобто чим більше ми засмагаємо, тим сильніше екран від ультрафіолету і тим менше цього вітаміну ми отримуємо. Ось такий парадокс! Але на сонце сильно розраховувати не варто не лише тому. Запам'ятайте: з ультрафіолету ми отримуємо лише 6% від нашої потреби", - розповідає вона.

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Звідки ж брати інше? З їжі. Точніше - з їжі тваринного походження, перш за все, з жирної риби: лосось, палтуса, скумбрії, сардин, печінки тріски і так далі. Також багато вітаміну Д в грибах: сморчках, лисичках...

Є ще одна причина нестачі вітаміну - низький рівень засвоюваності. "Можна їсти корисні продукти, добавки, вітамінні комплекси тоннами, але все одно мати дефіцит. Тому що проковтнути не значить засвоїти, не означає добре перетравити. У більшості людей настільки ослаблене травлення, що вони не можуть засвоїти і половини корисних речовин з їжі! Так що заповнення дефіцитів потрібно починати не з поїдання жирної риби, а з відновлення травлення", - радить Івушкіна.

Для цього Валентина рекомендує спробувати харчуватися по циклу елементів. Наприклад, вона вже писала, які харчові звички шкодять травленню. А також розповіла, що не варто вживати на сніданок.