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Врач рассказала, какие женщины легче переносят COVID-19: генетические особенности

Новина українською → Понедельник 05 октября 2020 22:01
Врач рассказала, какие женщины легче переносят COVID-19: генетические особенности Коронавирус в Украине (Фото: УНИАН)
Автор: Анна Шиканова

Врач назвала группу женщин, которые легче переносят коронавирус

Врачи отметили интересную особенность среди людей, которые болеют коронавирусом. Оказалось, что болезнь легче переносят светлые женщины. Такие данные сообщила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

"Есть различная восприимчивость между разными народами. Вы знаете, по оценкам считается, что легче всего болеют светлые женщины. Хуже всего болеют люди из Юго-Восточной Азии. То есть и генетически детерминированные какие-то особенности", - рассказала специалист в интервью для телеканала "Украина 24".

Она отметила, что ожидается тяжелый сезон в Украине и выразила надежду на то, что у нас не повторится "итальянский" сценарий пандемии, при котором будет очень много больных и погибших.

"То, что будет тяжелый сезон, – это правильно. А почему там так произошло, это тоже требует анализа. Кто у них умирал тогда, какие возрастные группы. Понимаете, у нас сейчас, что мне не нравится и меня настораживает, просто тяжело работать становится, и морально, в том числе, потому что увеличивается количество молодых людей. Не по 80 лет, не по 90, как умирали в Италии", - объяснила Ольга Голубовская.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи развенчали очередной миф о коронавирусе в Украине.

А также мы рассказывали о том, что главный санитарный врач сообщил, кто чаще всего умирает в Украине от COVID-19.

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