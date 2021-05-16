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Не вредят фигуре, незаменимы для здоровья: эндокринолог дала список полезных жиров

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Воскресенье 16 мая 2021 19:03
Не вредят фигуре, незаменимы для здоровья: эндокринолог дала список полезных жиров Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Жиры бывают вредные и полезные. Чтобы оставатися здоровыми, тактика простая: убираем из рациона вредные, добавляем полезные.

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева

К чему приводит диета с пониженным потреблением правильных жиров:

  • Аменорея у женщин.
  • Сухость кожи, волос, слизистых, преждевременное старение и образование морщин.
  • Зуд и усталость глаз.
  • Ожирение, т. к. при недостатке жиров в рационе вы перебираете с углеводами.
  • Сложности с зачатием у женщин, если содержание жира в организме меньше 18%.
  • Плохое усвоение жирорастворимых витаминов.
  • Снижение выработки сурфактанта, осуществляющего защитную и дыхательную функцию в легких на уровне альвеол.
  • Падение работоспособности, концентрации внимания, проблемы со сном.
  • У детей задержка роста и полового развития.

Трансжиры и продукты, их содержащие, стоит из рациона убрать.

А также значимо ограничить употребление растительных масел, у которых соотношение Омега 3 жирных кислот к Омега 6 более, чем 1:4.

Продукты, содержащие насыщенные жиры, приветствуются, но они должны быть цельными и занимать не весь объем суточного жира, а лишь его часть.

- Мясо (говядина, телятина, баранина и т. д.).

- Субпродукты.

- Сало и животный жир.

- Жирные сливки, сливочное и топленое масло.

- Выдержанный твердый сыр.

- Кокос и продукция из него.

- Какао-масло.

Ежедневно в рационе обязательно должны быть моно- и полиненасыщенные жиры.

Не вредят фигуре, незаменимы для здоровья: эндокринолог дала список полезных жиров

Авокадо и яйца - полезные жиры (фото: pexels.com)

Список полезных жиров, которые нужны каждый день

  • Авокадо.
  • Растительные масла с оптимальным соотношением Омега 3 и 6 жирных кислот. Оптимально сыродавленные.
  • Оливковое масло.
  • Орехи и семечки (особенно лен и чиа) и мука из них.
  • Оливки..
  • Жирные сорта рыбы и морепродукты.
  • Яйца.

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