Не вредят фигуре, незаменимы для здоровья: эндокринолог дала список полезных жиров
Жиры бывают вредные и полезные. Чтобы оставатися здоровыми, тактика простая: убираем из рациона вредные, добавляем полезные.
Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева
К чему приводит диета с пониженным потреблением правильных жиров:
- Аменорея у женщин.
- Сухость кожи, волос, слизистых, преждевременное старение и образование морщин.
- Зуд и усталость глаз.
- Ожирение, т. к. при недостатке жиров в рационе вы перебираете с углеводами.
- Сложности с зачатием у женщин, если содержание жира в организме меньше 18%.
- Плохое усвоение жирорастворимых витаминов.
- Снижение выработки сурфактанта, осуществляющего защитную и дыхательную функцию в легких на уровне альвеол.
- Падение работоспособности, концентрации внимания, проблемы со сном.
- У детей задержка роста и полового развития.
Трансжиры и продукты, их содержащие, стоит из рациона убрать.
А также значимо ограничить употребление растительных масел, у которых соотношение Омега 3 жирных кислот к Омега 6 более, чем 1:4.
Продукты, содержащие насыщенные жиры, приветствуются, но они должны быть цельными и занимать не весь объем суточного жира, а лишь его часть.
- Мясо (говядина, телятина, баранина и т. д.).
- Субпродукты.
- Сало и животный жир.
- Жирные сливки, сливочное и топленое масло.
- Выдержанный твердый сыр.
- Кокос и продукция из него.
- Какао-масло.
Ежедневно в рационе обязательно должны быть моно- и полиненасыщенные жиры.
Авокадо и яйца - полезные жиры (фото: pexels.com)
Список полезных жиров, которые нужны каждый день
- Авокадо.
- Растительные масла с оптимальным соотношением Омега 3 и 6 жирных кислот. Оптимально сыродавленные.
- Оливковое масло.
- Орехи и семечки (особенно лен и чиа) и мука из них.
- Оливки..
- Жирные сорта рыбы и морепродукты.
- Яйца.
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