Не шкодять фігурі, незамінні для здоров'я: ендокринолог дала список корисних жирів
Жири бувають шкідливі і корисні. Щоб оставатіся здоровими, тактика проста: прибираємо з раціону шкідливі, додаємо корисні.
Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва
До чого призводить дієта зі зниженим споживанням правильних жирів:
- Аменорея у жінок.
- Сухість шкіри, волосся, слизових, передчасне старіння і утворення зморшок.
- Свербіж і втома очей.
- Ожиріння, тому що при нестачі жирів в раціоні ви перебираєте з вуглеводами.
- Складнощі із зачаттям у жінок, якщо вміст жиру в організмі менше 18%.
- Погане засвоєння жиророзчинних вітамінів.
- Зниження вироблення сурфактанту, що здійснює захисну і дихальну функцію в легенях на рівні альвеол.
- Падіння працездатності, концентрації уваги, проблеми зі сном.
- У дітей затримка росту і статевого розвитку.
Трансжири і продукти, що їх містять, варто з раціону прибрати.
А також значимо обмежити вживання рослинних олій, у яких співвідношення Омега 3 жирних кислот до Омега 6 більш, ніж 1:4.
Продукти, що містять насичені жири, вітаються, але вони повинні бути цільними і займати не весь обсяг добового жиру, а лише його частину.
- М'ясо (яловичина, телятина, баранина і т.д.).
- Субпродукти.
- Сало і тваринний жир.
- Жирні вершки, вершкове і топлене масло.
- Витриманий твердий сир.
- Кокос і продукція з нього.
- Какао-олія.
Щодня в раціоні обов'язково повинні бути моно- і поліненасичені жири.
Авокадо і яйця - корисні жири (фото: pexels.com)
Список корисних жирів, які потрібні кожен день
- Авокадо.
- Рослинні олії з оптимальним співвідношенням Омега 3 і 6 жирних кислот. Оптимально сирочавлені.
- Оливкова олія масло.
- Горіхи і насіння (особливо льон і чіа) і борошно з них.
- Оливки.
- Жирні сорти риби і морепродукти.
- Яйця.
Раніше ми писали, чому популярний сухий масаж щіткою варто спробувати кожному.