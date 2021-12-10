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В чем встречать Новый год 2022: восемь небанальных идей от стилиста

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Пятница 10 декабря 2021 09:09
В чем встречать Новый год 2022: восемь небанальных идей от стилиста Как нарядиться на Новый год (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Небанально Новый год встретишь - интересно его проведешь! Согласны? Тогда стоит выбрать для вечеринки яркий и нетривиальный наряд - и провести ночь с любимыми людьми.

Стилист Файила Кадырова поделилась в своем Instagram интересными референсами на Новый год, вдохновляемся!

В чем встречать Новый год 2022: восемь небанальных идей от стилистаБудет ярко! (фото: instagram.com/hoskelsa)

Топ-8 небанальных идей от стилиста, в чем встретить год Тигра

  • Атлас / шелк / сатин - актуален любой элемент одежды (главное - крой и стилизация).

В чем встречать Новый год 2022: восемь небанальных идей от стилиста

  • Пайетки - актуальны каждый Новый год! Самое классное, что после праздника вещи в пайетках можно интегрировать в базовый гардероб.

В чем встречать Новый год 2022: восемь небанальных идей от стилиста

  • Платье-пиджак - вещь вне времени! Актуален только структурированный крой.

В чем встречать Новый год 2022: восемь небанальных идей от стилиста

  • Вечерний комбинезон - в таком уместно появиться не только на новогодней вечеринке, но и на любом другом торжестве! Выбирайте качественный комбинезон, чтобы служил максимально долго.

В чем встречать Новый год 2022: восемь небанальных идей от стилиста

  • Брючный костюм - максимально простое решение для Нового года.

В чем встречать Новый год 2022: восемь небанальных идей от стилиста

  • Изделия с бахромой или перьями - горячий тренд сезона.

В чем встречать Новый год 2022: восемь небанальных идей от стилиста

  • Платья по фигуре - убойное решение, если природа наградила формами.

В чем встречать Новый год 2022: восемь небанальных идей от стилиста

  • Мини-платья - а что? Красивые ножки актуальны всегда.

В чем встречать Новый год 2022: восемь небанальных идей от стилистаКакой наряд выбрать на Новый год 2022 (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист назвала семь незаменимых вещей из трикотажа на зиму 2021-2022.

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