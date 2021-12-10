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У чому зустрічати Новий рік 2022: вісім небанальних ідей від стиліста

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П'ятниця 10 грудня 2021 09:09
У чому зустрічати Новий рік 2022: вісім небанальних ідей від стиліста Як вбратися на Новий рік (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Небанально Новий рік зустрінеш - цікаво його проведеш! Згодні? Тоді варто вибрати для вечірки яскравий і нетривіальний наряд - і провести ніч з улюбленими людьми.

Стиліст Файіла Кадирова поділилася у своєму Instagram цікавими референсами на Новий рік, надихаємося!

У чому зустрічати Новий рік 2022: вісім небанальних ідей від стилістаБуде яскраво! (фото: instagram.com/hoskelsa)

Топ-8 небанальних ідей від стиліста, в чому зустріти рік Тигра

  • Атлас / шовк / сатин - актуальний будь-який елемент одягу (головне - крій і стилізація).

У чому зустрічати Новий рік 2022: вісім небанальних ідей від стиліста

  • Паєтки - актуальні кожен Новий рік! Найкласніше - те, що після свята речі в паєтках можна інтегрувати в базовий гардероб.

У чому зустрічати Новий рік 2022: вісім небанальних ідей від стиліста

  • Сукня-піджак - річ поза часом! Актуальний тільки структурований крій.

У чому зустрічати Новий рік 2022: вісім небанальних ідей від стиліста

  • Вечірній комбінезон - у такому доречно з'явитися не тільки на новорічній вечірці, а й на будь-якому іншому торжестві! Вибирайте якісний комбінезон, щоб служив максимально довго.

У чому зустрічати Новий рік 2022: вісім небанальних ідей від стиліста

  • Брючний костюм - максимально просте рішення для Нового року.

У чому зустрічати Новий рік 2022: вісім небанальних ідей від стиліста

  • Вироби з бахромою або пір'ям - гарячий тренд сезону.

У чому зустрічати Новий рік 2022: вісім небанальних ідей від стиліста

  • Плаття по фігурі - забійне рішення, якщо природа нагородила формами.

У чому зустрічати Новий рік 2022: вісім небанальних ідей від стиліста

  • Міні-сукні - а що? Красиві ніжки актуальні завжди.

У чому зустрічати Новий рік 2022: вісім небанальних ідей від стилістаЯкий наряд вибрати на Новий рік 2022 (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст назвала сім незамінних речей з трикотажу на зиму 2021-2022.

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