В чем встречать Новый год 2022: восемь небанальных идей от стилиста
Небанально Новый год встретишь - интересно его проведешь! Согласны? Тогда стоит выбрать для вечеринки яркий и нетривиальный наряд - и провести ночь с любимыми людьми.
Стилист Файила Кадырова поделилась в своем Instagram интересными референсами на Новый год, вдохновляемся!
Будет ярко! (фото: instagram.com/hoskelsa)
Топ-8 небанальных идей от стилиста, в чем встретить год Тигра
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Атлас / шелк / сатин - актуален любой элемент одежды (главное - крой и стилизация).
- Пайетки - актуальны каждый Новый год! Самое классное, что после праздника вещи в пайетках можно интегрировать в базовый гардероб.
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Платье-пиджак - вещь вне времени! Актуален только структурированный крой.
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Вечерний комбинезон - в таком уместно появиться не только на новогодней вечеринке, но и на любом другом торжестве! Выбирайте качественный комбинезон, чтобы служил максимально долго.
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Брючный костюм - максимально простое решение для Нового года.
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Изделия с бахромой или перьями - горячий тренд сезона.
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Платья по фигуре - убойное решение, если природа наградила формами.
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Мини-платья - а что? Красивые ножки актуальны всегда.
Какой наряд выбрать на Новый год 2022 (фото: instagram.com/faila_spb)