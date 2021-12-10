UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В чем встречать Новый год 2022: восемь небанальных идей от стилиста

Автор: Татьяна Турчаникова

Небанально Новый год встретишь - интересно его проведешь! Согласны? Тогда стоит выбрать для вечеринки яркий и нетривиальный наряд - и провести ночь с любимыми людьми.

Стилист Файила Кадырова поделилась в своем Instagram интересными референсами на Новый год, вдохновляемся!

Будет ярко! (фото: instagram.com/hoskelsa)

Топ-8 небанальных идей от стилиста, в чем встретить год Тигра

  • Атлас / шелк / сатин - актуален любой элемент одежды (главное - крой и стилизация).

  • Пайетки - актуальны каждый Новый год! Самое классное, что после праздника вещи в пайетках можно интегрировать в базовый гардероб.

  • Платье-пиджак - вещь вне времени! Актуален только структурированный крой.

  • Вечерний комбинезон - в таком уместно появиться не только на новогодней вечеринке, но и на любом другом торжестве! Выбирайте качественный комбинезон, чтобы служил максимально долго.

  • Брючный костюм - максимально простое решение для Нового года.

  • Изделия с бахромой или перьями - горячий тренд сезона.

  • Платья по фигуре - убойное решение, если природа наградила формами.

  • Мини-платья - а что? Красивые ножки актуальны всегда.

Какой наряд выбрать на Новый год 2022 (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист назвала семь незаменимых вещей из трикотажа на зиму 2021-2022.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды