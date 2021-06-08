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Как выбрать купальник на маленькую грудь, чтобы выглядеть идеально: лучшие варианты

Новина українською →
Вторник 08 июня 2021 18:15
Как выбрать купальник на маленькую грудь, чтобы выглядеть идеально: лучшие варианты Девушки с небольшой грудью выглядят не менее соблазнительно (фото: instagram.com/tropicofc)
Автор: Татьяна Турчаникова

Долгожданное лето, пора отпусков, солнца и соленой воды наконец-то здесь! "Хорошо тем, у кого фигура - как у моделей Victoria's Secret, а еще - четвертый размер груди", - часто вздыхают худенькие девушки с небольшим бюстом.

Но на самом деле те, кто не может похвастаться пышными формами, смотрятся на пляже не менее выигрышно и собирают не меньше мужских восторженных взглядов. Главное - правильно подобрать купальник.

Lite спросил у стилиста Анны Пономаренко, на какие модели купальников, детали и расцветку стоит обратить внимание.

Как выбрать купальник на маленькую грудь, чтобы выглядеть идеально: лучшие варианты

Анна Пономаренко, стилист (фото: instagram.com/annaponomarenko.ua)

Прежде чем выбирать купальник, определитесь, какие функции он должен выполнять: быть удобным для плавания, фотогеничным для Instagram, максимально защищать от ультрафиолета.

После ответа на этот вопрос можно переходить к выбору модели. И тут вас поджидает еще один важный момент: есть у вас задача визуально корректировать фигуру или нет. Во втором случае, выбирайте трендовые модели из вязаного полотна ярких цветов: розового, оранжевого, зеленого.

Какие купальники зрительно увеличивают грудь

Если вы хотите визуально увеличить верхнюю часть тела, чтобы плечи и бедра выглядели более гармонично, выбирайте плавки и топ от купальника разных цветов: верх более яркий и светлый, низ - спокойный и затемненный.

Топ-полоска яркого цвета идеален для небольшой груди и гармонизирует фигуру. Кроме этого, спортивные фасоны топов (с перекрестными лямками), декор на лифе, горизонтальные лямки, хищный принт визуально расширяют верхнюю часть тела.

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Как выбрать купальник на маленькую грудь, чтобы выглядеть идеально: лучшие варианты

Трендовый зеленый цвет не обошел стороной и купальники (фото: instagram.com/chiaraferragni)

Для слитных купальников подойдут модели с асимметрией в районе живота, разрезами и шнуровками. Внимание будет сосредоточено на верхней части образа.

Как выбрать купальник на маленькую грудь, чтобы выглядеть идеально: лучшие варианты

Веревочки и завязки - то, что надо! (фото: instagram.com/tropicofc)

Какие купальники не подходят для маленького бюста

1. Избегайте купальников с пуш-апом. Это только кажется, что подобным образом можно увеличить бюст. Верх купальника, в котором много поролона, выдает маленький размер, а не наоборот.

2. Забудьте о купальниках с очень толстыми чашками, эффект получится - как в первом варианте. К тому же такие способы сделать грудь сделать больше показывают неуверенность в себе.

3. Активный цветочный принт. Этот вариант тоже вовсе не выполняет корректирующую функцию. Все перечисленные купальники будут выглядеть не актуально на любом пляже мира.

Как выбрать купальник на маленькую грудь, чтобы выглядеть идеально: лучшие варианты

Правильно подобранній купальник творит чудеса (фото: instagram.com/leoniehanne)

На чем сделать акцент при выборе - инструкция по выбору купальника

  • Выбирайте модели купальников с треугольными чашечками-шторками.
  • Если стоит задача уравновесить маленькую грудь и широкие бедра, выбирайте купальник с акцентом на верхнюю часть. А вот низ пусть остается классическим или с завышенной посадкой.
  • Купальники, в которым вместо классического верха - маечка, украсят девушек с небольшой грудью.
  • Диспропорцию фигуры, когда грудь маленькая при широких бедрах, также можно исправить, отдельно подобрав верх и низ купальника.
  • Обратите внимание на ткань купальника, она не должна быть слишком тонкой.
  • Сдельные купальники темных цветов, к тому же без косточек могут сделать грудь визуально еще меньше, откажитесь от таких моделей.
  • Откажитесь от широких бретелей на топе - они акцентируют внимание на небольшом бюсте.

Как выбрать купальник на маленькую грудь, чтобы выглядеть идеально: лучшие варианты

Плавки и топ от купальника разных цветов - идеально для девушек с небольшой грудью (фото: instagram.com/tropicofc)

Раньше стилист рассказала, что мелкий принт стройнит, а вот светлый цвет купальника может полнить.

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