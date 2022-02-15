Не выходя из дома: эти YouTube-каналы с бесплатными тренировками зарядят энергией и позитивом

Движение – это хорошо как для тела, так и для психики! Давно известно: коврик для фитнеса и разминка под приятную музыку моментально заряжают энергией и переключают настроение с плюса на минус.

А эти YouTube-каналы с бесплатными тренировками позволяют заниматься, не выходя из дома: так что даже абонемента в спортзал не требуется, только одно – желание!

Yoga with Adrienne

Канал экс-актрисы Эдриенн Мишлер, на котором найдутся йога-тренировки на все случаи жизни: для тех, кто бегает, для тех, кто сидит на ноутбуком, у кого болит спина, для фигуристов и для садовников, для тех, кто хочет наладить сон и убрать стресс из жизни… Одним словом, ищите свое видео – и на коврик! Уроки рассчитаны на как на новичков, так и на продолжающих.

Boho Beautiful

Позитивный и заряжающий контент от Юлианы и Марка, который в 2022 году нужен, кажется, всем! Йога, пилатес, фитнес, медитации – здесь есть зарядка как для тела, так и для ума. Фон локаций, на которых супружеская пара снимают свои ролики, и приятная музыка заряжают и наполняют энергией на неделю вперед.

Хлоя Тинг

Кто однажды не обращался к видео Хлои? Кажется, нет таких! О коротких и интенсивных тренировках (и о суперрезультатах!) этой мультяшной на вид фитнес-тренерки слагают шутки и мемы. Но, кроме шуток: 15-минутная зарядка Тинг наполняет такой энергией, что потом можно и горы свернуть!