ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не выходя из дома: эти YouTube-каналы с бесплатными тренировками зарядят энергией и позитивом

Новина українською →
Вторник 15 февраля 2022 14:09
Не выходя из дома: эти YouTube-каналы с бесплатными тренировками зарядят энергией и позитивом Йога для хорошего настроения (фото: instagram.com/bohobeautifullife)
Автор: Татьяна Турчаникова

Движение – это хорошо как для тела, так и для психики! Давно известно: коврик для фитнеса и разминка под приятную музыку моментально заряжают энергией и переключают настроение с плюса на минус.

А эти YouTube-каналы с бесплатными тренировками позволяют заниматься, не выходя из дома: так что даже абонемента в спортзал не требуется, только одно – желание!

  • Yoga with Adrienne

Канал экс-актрисы Эдриенн Мишлер, на котором найдутся йога-тренировки на все случаи жизни: для тех, кто бегает, для тех, кто сидит на ноутбуком, у кого болит спина, для фигуристов и для садовников, для тех, кто хочет наладить сон и убрать стресс из жизни… Одним словом, ищите свое видео – и на коврик! Уроки рассчитаны на как на новичков, так и на продолжающих.

  • Boho Beautiful

Позитивный и заряжающий контент от Юлианы и Марка, который в 2022 году нужен, кажется, всем! Йога, пилатес, фитнес, медитации – здесь есть зарядка как для тела, так и для ума. Фон локаций, на которых супружеская пара снимают свои ролики, и приятная музыка заряжают и наполняют энергией на неделю вперед.

  • Хлоя Тинг

Кто однажды не обращался к видео Хлои? Кажется, нет таких! О коротких и интенсивных тренировках (и о суперрезультатах!) этой мультяшной на вид фитнес-тренерки слагают шутки и мемы. Но, кроме шуток: 15-минутная зарядка Тинг наполняет такой энергией, что потом можно и горы свернуть!

Раньше мы писали про TikTok-аккаунты для тех, кто всегда хотел, но боялся начать заниматься йогой.

Читайте LITE в Google News
стиль жизни
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Сретение Господне: что обязательно нужно сделать, а что строго запрещено в великий праздник
Сретение Господне: что обязательно нужно сделать, а что строго запрещено в великий праздник