ru ua
Вт, 15 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Не виходячи з дому: ці YouTube-канали з безкоштовними тренуваннями зарядять енергією і позитивом

Новость на русском →
Вівторок 15 лютого 2022 14:09
Не виходячи з дому: ці YouTube-канали з безкоштовними тренуваннями зарядять енергією і позитивом Йога для гарного настрою (фото: instagram.com/bohobeautifullife)
Автор: Тетяна Турчанікова

Рух – це добре як для тіла, так і для психіки! Давно відомо: килимок для фітнесу і розминка під приємну музику моментально заряджають енергією і перемикають настрій з плюса на мінус.

А ці YouTube-канали з безкоштовними тренуваннями дозволяють займатися, не виходячи з дому: тож навіть абонемента в спортзал не потрібно, тільки одне –бажання!

  • Yoga with Adrienne

Канал екс-актриси Едрієнн Мішлер, на якому знайдуться йога-тренування на всі випадки життя: для тих, хто бігає, для тих, хто сидить на ноутбуком, у кого болить спина, для фігуристів і для садівників, для тих, хто хоче налагодити сон і прибрати стрес з життя... Одним словом, шукайте своє відео – і на килимок! Уроки розраховані на як на новачків, так і на продовжують.

  • Boho Beautiful

Позитивний і заряджаючий контент від Юліани і Марка, який в 2022 році потрібен, здається, всім! Йога, пілатес, фітнес, медитації – тут є зарядка як для тіла, так і для розуму. Фон локацій, на яких подружня пара знімають свої ролики, і приємна музика заряджають і наповнюють енергією на тиждень вперед.

  • Хлоя Тинг

Хто одного разу не звертався до відео Хлої? Здається, немає таких! Про короткі та інтенсивні тренування (і про суперрезультати!) цієї мультяшної на вигляд фітнес-тренерки складають жарти і меми. Але, крім жартів: 15-хвилинна зарядка Тінг наповнює такою енергією, що потім можна і гори звернути!

Раніше ми писали про TikTok-акаунти для тих, хто завжди хотів, але боявся почати займатися йогою.

Читайте LITE в Google News
стиль жизни
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Стрітення Господнє: що обов'язково потрібно зробити, а що строго заборонено у велике свято
Стрітення Господнє: що обов'язково потрібно зробити, а що строго заборонено у велике свято