Не выполнил обещание: индианка подала в суд на принца Гарри

Женщина уверяет, что герцог связывался с ней в социальных сетях, и после некоторого времени сказал, что женится на ней.

Она также просила индийские власти выдать международный ордер на арест, чтобы полиция и Великобритания могли задержать Гарри и заставить его выполнить свое обещание.

Суд отклонил ходатайство, заявив, что не было доказано, что она разговаривала с настоящим принцем Гарри, и предупредил ее об опасности подобных заявлений.

На вопрос судьи она призналась, что никогда не была в Великобритании и не встречалась с герцогом Сассекским лично, и все их контакты осуществлялись по электронной почте и в социальных сетях.