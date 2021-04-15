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Не выполнил обещание: индианка подала в суд на принца Гарри

Автор: Lite

Индийская женщина по имени Палвиндер Каур, которая является адвокатом, подала в суд на принца Гарри за то, что он заявил, что хочет на ней женится, но не сдержал свое слово.

Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина уверяет, что герцог связывался с ней в социальных сетях, и после некоторого времени сказал, что женится на ней.

Она также просила индийские власти выдать международный ордер на арест, чтобы полиция и Великобритания могли задержать Гарри и заставить его выполнить свое обещание.

Суд отклонил ходатайство, заявив, что не было доказано, что она разговаривала с настоящим принцем Гарри, и предупредил ее об опасности подобных заявлений.

На вопрос судьи она призналась, что никогда не была в Великобритании и не встречалась с герцогом Сассекским лично, и все их контакты осуществлялись по электронной почте и в социальных сетях.

Напомним, Принц Гарри оставил дома в США беременную Меган Маркл из-за смерти дедушки. Он будет поддерживать свою семью в дни траура по принцу Филиппу и останется на его похороны, которые пройдут 17 апреля.

Гарри остановился в коттедже Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца.

Мы также писали о том, что принц Гарри оказался копией своего деда в молодости.

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Новости Украины принц Гаррикоролевская семья
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