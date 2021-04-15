Не виконав обіцянку: індіанка подала в суд на принца Гаррі

Жінка запевняє, що герцог зв'язувався з нею в соціальних мережах, і після деякого часу сказав, що одружиться з нею.

Вона також просила індійську владу видати міжнародний ордер на арешт, щоб поліція і Великобританія могли затримати Гаррі і змусити його виконати свою обіцянку.

Суд відхилив клопотання, заявивши, що не було доведено, що вона розмовляла з справжнім принцом Гаррі, і попередив її про небезпеку подібних заяв.

На питання судді вона зізналася, що ніколи не була у Великобританії і не зустрічалася з герцогом Сассекським особисто, і всі їхні контакти здійснювалися електронною поштою і в соціальних мережах.