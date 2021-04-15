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Не виконав обіцянку: індіанка подала в суд на принца Гаррі

Автор: Lite

Індійська жінка на ім'я Палвіндер Каур, яка є адвокатом, подала в суд на принца Гаррі за те, що він заявив, що хоче з нею одружитися, але не дотримав своє слово.

Про це повідомляє Daily Mail.

Жінка запевняє, що герцог зв'язувався з нею в соціальних мережах, і після деякого часу сказав, що одружиться з нею.

Вона також просила індійську владу видати міжнародний ордер на арешт, щоб поліція і Великобританія могли затримати Гаррі і змусити його виконати свою обіцянку.

Суд відхилив клопотання, заявивши, що не було доведено, що вона розмовляла з справжнім принцом Гаррі, і попередив її про небезпеку подібних заяв.

На питання судді вона зізналася, що ніколи не була у Великобританії і не зустрічалася з герцогом Сассекським особисто, і всі їхні контакти здійснювалися електронною поштою і в соціальних мережах.

Нагадаємо, Принц Гаррі залишив удома в США вагітну Меган Маркл через смерть дідуся. Він буде підтримувати свою сім'ю в дні жалоби по принцу Філіпу і залишиться на його похорон, які відбудуться 17 квітня.

Гаррі зупинився в котеджі Ноттінгем на території Кенсінгтонського палацу.

Ми також писали про те, що принц Гаррі виявився копією свого діда в молодості.

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Новини України принц Гаррікоролевская семья
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