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"Я ее послал куда подальше": певец Виталий Козловский проклял сестру из России

Фото: Виталий Козловский рассказал о родственниках из РФ (facebook.com.VitaliyKozlovskiy)
Автор: Людмила Жукова

Украинский певец Виталий Козловский признался, что в Москве у него есть сводная сестра от отца, который умер - он с ней прекратил всяческое общение.

Об этом артист рассказал в интервью "КП в Украине".

"Я с ними сегодня не общаюсь. Первые десять дней еще пытался с ними говорить, объяснять, но все бесполезно. Многих проклял и послал куда подальше. Мне говорят, что так же нельзя, ты себе так беду навлечешь. А как сегодня можно, когда пришли к тебе домой и убивают всех?" - задается вопросом исполнитель.

"Когда это говорю, меня даже трясет, не могу себя сдерживать. И не время себя сдерживать. Говорю сегодня так, как чувствую и вижу", - добавил он.

Сейчас Козловский находится в Киеве и с другими мужчинами держит оборону своего ЖК, хотя сам он с Западной Украины.

"С мужчинами, с которыми мы охраняем наш ЖК, мы разное обсуждали. И для себя я понял: если случится так, что сюда зайдут русские войска, то я хочу умирать не с заломленными за голову руками и стоя на коленях. Если и умирать, то хочу убить как минимум одного рашиста. Если уйду на тот свет, то со мной уйдет и хотя бы одна сволочь, которая приперлась сюда, когда ее не ждали и не ждут", - признался певец.

Также Виталий поделился, что с начала войны он помогал многим родственникам поселиться, чтобы спрятаться от войны.

Виталий Козловский в Охматдете (фото: Instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info)

Как мы ранее писали, российские военные разворовали дом музыканта Дили и устроили "день открытых дверей".

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Виталий Козловский