RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Я її послав куди подалі": співак Віталій Козловський прокляв сестру з Росії

Фото: Віталій Козловський розповів про родичів з РФ (facebook.com. VitaliyKozlovskiy)
Автор: Людмила Жукова

Український співак Віталій Козловський зізнався, що в Москві у нього є зведена сестра від батька, який помер - він з нею припинив усіляке спілкування.

Про це артист розповів в інтерв'ю "КП в Україні".

"Я з ними сьогодні не спілкуюся. Перші десять днів ще намагався з ними говорити, пояснювати, але все марно. Багатьох прокляв і послав куди подалі. Мені кажуть, що так само не можна, ти собі так біду накликаєш. А як сьогодні можна, коли прийшли до тебе додому і вбивають всіх?"- ставить собі питання виконавець.

"Коли це кажу, мене навіть трясе, не можу себе стримувати. І не час себе стримувати. Кажу сьогодні так, як відчуваю і бачу", - додав він.

Зараз Козловський знаходиться в Києві та з іншими чоловіками тримає оборону свого ЖК, хоча сам він із Західної України.

"З чоловіками, з якими ми охороняємо наш ЖК, ми різне обговорювали. І для себе я зрозумів: якщо трапиться так, що сюди зайдуть російські війська, то я хочу вмирати не з заламаними за голову руками й стоячи на колінах. Якщо і вмирати, то хочу вбити як мінімум одного рашиста. Якщо піду на той світ, то зі мною піде і хоча б одна сволота, яка приперлася сюди, коли її не чекали та не чекають", - зізнався співак.

Також Віталій поділився, що з початку війни він допомагав багатьом родичам оселитися, щоб сховатися від війни.

Віталій Козловський в Охматдиті (фото: Instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info)

Як ми раніше писали, російські військові розікрали будинок музиканта ділі і влаштували "день відкритих дверей".

Читайте LITE в Google News
Віталій Козловський