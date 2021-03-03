Юрий Горбунов назвал главную проблему украинцев (видео)

Телеведущий Юрий Горбунов назвал главную проблему украинцев, которая часто становится на пути их развития, счастья и благополучия.
Об этом он рассказал в интервью для "Фантастичних українців".
По словам шоумена, от старшего поколения нам достался страх перед тем, "что скажут люди".
"Может бы я и на это согласился, но люди... соседи... что на работе скажут. И это наша проблема", - считает Горбунов.
Телеведущий говорит, что в Европе, США, где у него есть друзья, всем наплевать на мнение "соседей".
"Там есть ты, твоя семья. Это крепость. И туда никто не имеет права делать каких-либо замечаний или рассказывать. Ясное дело, что обсуждают всех. Но люди забывают, что когда мы начинаем жить для кого-то и думать, что люди скажут... Люди поговорили и забыли, и занялись своими делами. Ты занял какую-то долю секунды их жизни, и им уже наплевать на тебя, - говорит шоумен. - А ты начинаешь жить и думать, а как же скажут люди. Наверное, я буду как все. А потом чешут репу, а счастья то нету".
Юрий Горбунов рассказал о проблеме украинцев
Напомним, что Юрий Горбунов и Катя Осадчая в феврале 2017-го объявили, что женаты официально. А 18 февраля того же года у пары родился первенец, мальчика назвали Иван.
Ранее Горбунов рассказал о партнерских родах, и своих переживаниях в этот важный день.