Юрий Горбунов назвал главную проблему украинцев (видео)

По словам шоумена, от старшего поколения нам достался страх перед тем, "что скажут люди".

"Может бы я и на это согласился, но люди... соседи... что на работе скажут. И это наша проблема", - считает Горбунов.

Телеведущий говорит, что в Европе, США, где у него есть друзья, всем наплевать на мнение "соседей".

"Там есть ты, твоя семья. Это крепость. И туда никто не имеет права делать каких-либо замечаний или рассказывать. Ясное дело, что обсуждают всех. Но люди забывают, что когда мы начинаем жить для кого-то и думать, что люди скажут... Люди поговорили и забыли, и занялись своими делами. Ты занял какую-то долю секунды их жизни, и им уже наплевать на тебя, - говорит шоумен. - А ты начинаешь жить и думать, а как же скажут люди. Наверное, я буду как все. А потом чешут репу, а счастья то нету".

Юрий Горбунов рассказал о проблеме украинцев