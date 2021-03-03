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Юрій Горбунов назвав головну проблему українців (відео)

Автор: Світлана Мащенко

Телеведучий Юрій Горбунов назвав головну проблему українців, яка часто стає на заваді їхнього розвитку, щастя і добробуту.

Про це він розповів в інтерв'ю для "Фантастичних українців".

За словами шоумена, від старшого покоління нам дістався страх перед тим, "що скажуть люди".

"Може би я і на це погодився, але що люди... що сусіди... що на роботі скажуть. І це наша проблема", - вважає Горбунов.

Телеведучий говорить, що в Європі, США, де у нього є друзі, всім наплювати на думку "сусідів".

"Там є ти, твоя сім'я. Це фортеця. І туди ніхто не має права робити якихось зауважень або розповідати. Ясне діло, що обговорюють всіх. Але люди забувають, що коли ми починаємо жити для когось і думати, що люди скажуть... Люди поговорили і забули, і зайнялися своїми справами. Ти зайняв якусь долю секунд їхнього життя, і їм вже наплювати на тебе, - зауважує шоумен. - А ти починаєш жити і думати, а як же скажуть люди. Напевно, я буду як усі. А потім чухають рєпу, а щастья то нєту".

Юрій Горбунов розповів про проблему українців

Нагадаємо, що Юрій Горбунов і Катя Осадча у лютому 2017-го оголосили, що одружені офіційно. А 18 лютого того ж року у пари народився первісток, хлопчика назвали Іван.

Раніше Горбунов розповів про партнерські пологи, і свої переживання у цей важливий день.

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Новини України Юрій Горбунов
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