Забрали даже батареи: солистка KAZKA Зарицкая рассказала, что сделали оккупанты с ее домом в Гостомеле

Жилье в Гостомеле она купила два года назад.

По ее словам, она хотела ставить решетки или ролеты защитные, думала оставить жилье с европейским видом.

"Никогда не было ощущения, что там небезопасно. Сигнализация есть, но без заборов. Остались фотографии, картины, которые я рисовала. Но забрали очень странные вещи. Они не очень дорого стоят, но, наверное, им в хозяйстве оно пригодилось бы. Полотенцесушитель в ванной открутили, забрали большие электрические батареи, которые висели на стенах. Перевернули все верх дном. Искали в пустых коробках iPhone", - отметила Александра.

Певица рассказала, что россияне побили ее машину топорами. Сейчас в Гостомеле она не живет из-за опасности и диверсантов, которые там были.

"Наш лес большой и тянется аж до границы Беларуси. К нам приходили саперы. Говорили, что русские прячут мины под унитазом, и когда наживаешь кнопку срабатывает растяжка. Также прячут мины под матрасы, в обувь, стиральную машинку. Одна наша машина осталась под домом и они ее топорами побили. Украли аккумулятор, разбили стекло", - поделилась звезда.

Зарицкая отметила, что теперь нужно будет нормально потратиться, чтобы все восстановить.

"Наверное, потому что поняли, что на ней они никуда не выедут, ключей дома нигде не нашли. Там уже так краска отшелушилась везде, и теперь надо будет нормально раскошелиться", - резюмировала она.