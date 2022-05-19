Забрали навіть батареї: солістка KAZKA Зарицька розповіла, що зробили окупанти з її будинком у Гостомелі

Житло в Гостомелі вона купила два роки тому.

За її словами, вона хотіла ставити решітки або ролети захисні, думала залишити житло з європейським виглядом.

"Ніколи не було відчуття, що там небезпечно. Сигналізація є, але без парканів. Залишилися фотографії, картини, які я малювала. Але забрали дуже дивні речі. Вони не дуже дорого коштують, але, напевно, їм в господарстві воно стало в нагоді б. Рушниковисушувач у ванній відкрутили, забрали великі електричні батареї, які висіли на стінах. Перевернули все верх дном. Шукали в порожніх коробках iPhone", - зазначила Олександра.

Співачка розповіла, що росіяни побили її машину сокирами. Зараз в Гостомелі вона не живе через небезпеку і диверсантів, які там були.

"Наш ліс великий і тягнеться аж до кордону Білорусі. До нас приходили сапери. Говорили, що росіяни ховають міни під унітазом, і коли наживаєш кнопку спрацьовує розтяжка. Також ховають міни під матраци, у взуття, пральну машинку. Одна наша машина залишилася під будинком і вони її сокирами побили. Вкрали акумулятор, розбили скло", - поділилася зірка.

Зарицька зазначила, що тепер потрібно буде нормально витратитися, щоб все відновити.

"Напевно, тому що зрозуміли, що на ній вони нікуди не виїдуть, ключів вдома ніде не знайшли. Там вже так фарба відлущилася скрізь, і тепер треба буде нормально розщедритися", - резюмувала вона.