Закомплексованный нарцисс: экс-девушка нового "Холостяка" рассказала правду о нем

Весной на канале СТБ выйдет продолжение проекта "Холостяк". На этот раз его героем станет предприниматель и спортсмен Михаил Заливако. Ему 31 год и он живет в Харькове.
В программе "Беспалов music" решили разоблачить завидного жениха Украины. В шоу написала бывшая девушка Михаила и она сообщила, что он постоянно ей изменяет и вообще он самовлюбленный нарцисс. Парочка повстречалась полгода.
"Он неплохой парень, но очень много комплексов и очень зависит эмоционально от своей мамы. Делает все, как она скажет. Мне в отношениях он изменял. Пытаясь самоутвердиться, он гонится за количеством, а не за качеством девушек. Подкупает своим очарованием и глазами, но постепенно все исчезает", - рассказала о Михаиле бывшая девушка.
В комментариях к видео украинцы отреагировали на разоблачение нового героя шоу "Холостяк".
Как мы ранее писали, в реалити-шоу Холостяк-11 украинки будут бороться за сердце 31-летнего бизнесмена из Харькова, которы стал новым героем популярного романтического проекта.