Закомплексованный нарцисс: экс-девушка нового "Холостяка" рассказала правду о нем

Весной на канале СТБ выйдет продолжение проекта "Холостяк". На этот раз его героем станет предприниматель и спортсмен Михаил Заливако. Ему 31 год и он живет в Харькове.

В программе "Беспалов music" решили разоблачить завидного жениха Украины. В шоу написала бывшая девушка Михаила и она сообщила, что он постоянно ей изменяет и вообще он самовлюбленный нарцисс. Парочка повстречалась полгода.

"Он неплохой парень, но очень много комплексов и очень зависит эмоционально от своей мамы. Делает все, как она скажет. Мне в отношениях он изменял. Пытаясь самоутвердиться, он гонится за количеством, а не за качеством девушек. Подкупает своим очарованием и глазами, но постепенно все исчезает", - рассказала о Михаиле бывшая девушка.

Михаил Заливако станет новым "Холостяком" (Скриншот из видео)

В комментариях к видео украинцы отреагировали на разоблачение нового героя шоу "Холостяк".

Совсем никакой. Разве нельзя взять не спортсмена и не бизнесмена, а кого-то по проще, без огромных денег. Будто мир только на этом построен.

Вы впереди планеты всей. На внешность Холостяк не очень, пока не знаю смотреть или нет.

Ненавижу вот таких качков... Прям бесит. Не буду даже смотреть. Никогда толком не смотрела холостяка. Только пару раз с Никитой и то ради Квитковой.

Господи, помоги, неужели на Холостяка уже и выбрать некого? Мало того, что одни ноунеймы, так еще и самовлюбленные членистоногие.

Как мы ранее писали, в реалити-шоу Холостяк-11 украинки будут бороться за сердце 31-летнего бизнесмена из Харькова, которы стал новым героем популярного романтического проекта.