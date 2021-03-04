Заложена ли сексуальная ориентация в нашем ДНК: эксперты дали ответ

Так, в студию пришел подросток, который относил себя и к мужчине, и к женщине.

Гендерная принадлежность и ориентация заложены в ДНК?

Психолог Анна Просветова говорит, что исследованиями достоверно доказано - сексуальная ориентация и гендерная идентичность во многом заложены генетически - это врожденные характеристики, определенный набор генов.

Сейчас специалисты в биологии находят все больше подтверждений тому, что сексуальная ориентация или гендерная идентичность не могут быть навязаны. У каждого человека есть генетическая предрасположенность, на которую не влияет внешняя среда. Поэтому неправильно говорить, что какой-то травматичный опыт спровоцировал развитие такой идентификации.

Что может повлиять на выбор в процессе взросления?

При этом сексуальная ориентация и соотнесение себя с определенным гендером включается в подростке в момент взросления. И тут тоже есть факторы, которые оказывают определенное влияние на выбор.

"Парень, который был героем нашей программы, во время своего сексуального взросления не имел рядом с собой гендерного примера в виде отца. Он не прошел гендерную инициацию: не видел рядом примеров мужского поведения. Но у него была свобода в проявлении и это помогло раскрыться его внутренней предрасположенности, понять свои естественные желания и позывы", - рассказывает психолог.

Психолог Анна Просветова (фото: пресс-служба)

Но некоторые подростки "с предрасположенностью" подвергаются давлению социума. Тогда они начинают подавлять свои истинные желания и подстраиваются под нормы общества.

"Кто-то очень активно начинает перестраиваться в другую гендерную принадлежность и всячески подчеркивайте себя именно в новой гендерной роли. Кто-то наоборот начинает прятаться и скрываться от публики. Все зависит от окружения - насколько оно готово принимать этого человека и насколько ему будет комфортно проявлять себя в другой гендерной роли, будет ли для него безопасно идентифицировать себя открыто, как человека другой гендерной принадлежности", - добавила специалист.

Как вести себя родителям?

Психолог говорит, что ребенку нужно давать грамотное сексуальное образование. С 9-10 лет родители должны рассказывать детям о разных сексуальных ориентациях и формах взаимоотношений между людьми. Так ребенок не вырастет с комплексами и стереотипизированными убеждениями.

Кроме того, следует показывать свою лояльность к разным проявлениям человеческой сексуальности. Так ребенок во время этапов становления своей сексуальности и гендерной идентичности будет чувствовать доверие к родителям.

Обязательно нужно транслировать позицию "Мы будем тебя любить в любых твоих проявлениях. Это твой выбор". Нельзя говорить ребенку, что его сексуальная ориентация или неопределенная гендерная идентификация - это неправильно.

Подростку нужно дать возможность самому сделать выбор, принять себя на этом этапе подросткового взросления и самому прийти к тому состоянию, в котором ему будет комфортнее.