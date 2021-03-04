Чи закладена сексуальна орієнтація в нашому ДНК: експерти дали відповідь

Так, у студію прийшов підліток, який відносив себе і до чоловіка, і до жінки.

Гендерна приналежність і орієнтація закладені в ДНК?

Психолог Аанна Просвєтова каже, що дослідженнями достовірно доведено - сексуальна орієнтація і гендерна ідентичність багато в чому закладені генетично - це вроджені характеристики, певний набір генів.

Зараз фахівці в біології знаходять усе більше підтверджень того, що сексуальна орієнтація або гендерна ідентичність не можуть бути нав'язані. У кожної людини є генетична схильність, на яку не впливає зовнішнє середовище. Тому неправильно говорити, що якийсь травматичний досвід спровокував розвиток такої ідентифікації.

Що може вплинути на вибір в процесі дорослішання?

При цьому сексуальна орієнтація і співвіднесення себе з певним гендером включається у підлітка в момент дорослішання. І тут теж є фактори, які впливають на вибір.

"Хлопець, який був героєм нашої програми, під час свого сексуального дорослішання не мав поруч з собою гендерного прикладу у вигляді батька. Він не пройшов гендерну ініціацію: не бачив поруч прикладів чоловічої поведінки. Але у нього була свобода в прояві і це допомогло розкритися його внутрішній схильності, зрозуміти свої природні бажання і потяги", - розповідає психолог.

Психолог Анна Просвєтова (фото: прес-служба)

Але деякі підлітки "з схильністю" піддаються тиску соціуму. Тоді вони починають придушувати свої справжні бажання і підлаштовуються під норми суспільства.

"Хтось дуже активно починає перебудовуватися в іншу гендерну приналежність і всіляко підкреслюйте себе саме в новій гендерній ролі. Хтось, навпаки, починає ховатися від публіці. Все залежить від оточення - наскільки воно готове приймати цю людину і наскільки йому буде комфортно проявляти себе в іншій гендерної ролі, чи буде для неї безпечно ідентифікувати себе відкрито, як людину іншої гендерної приналежності", - додала фахівець.

Як поводитися батькам?

Психолог каже, що дитині потрібно давати грамотну сексуальну освіту. З 9-10 років батьки повинні розповідати дітям про різні сексуальні орієнтації і форми взаємин між людьми. Так дитина не виросте з комплексами і стереотипізованими переконаннями.

Крім того, слід показувати свою лояльність до різних проявів людської сексуальності. Так дитина під час етапів становлення своєї сексуальності та гендерної ідентичності буде відчувати довіру до батьків.

Обов'язково потрібно транслювати позицію "Ми будемо тебе любити в будь-яких твоїх проявах. Це твій вибір". Не можна говорити дитині, що її сексуальна орієнтація або невизначена гендерна ідентифікація - це неправильно.

Підлітку треба дати можливість самому зробити вибір, прийняти себе на цьому етапі підліткового дорослішання і самому прийти до того стану, в якому йому буде комфортніше.