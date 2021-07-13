От застоя желчи: нутрициолог рассказала, как питаться при проблемах с желчным пузырем

Проблемы с желчным пузырем требуют пересмотра не только режима питания, но и всего образа жизни в целом.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Рузиля Нурмухаметова. Она подробно объяснила, сколько нужно пить воды, как питаться и когда ложиться спать, чтобы желчный пузырь вновь работал нормально.

Вода

Пейте достаточное количество воды, как минимум, 1 литр воды в течение часа после пробуждения (из них два стакана сразу после пробуждения), 1 стакан воды за 30 минут до ванны или душа, 1 стакан перед сном. Итоговое количество - 2-2,5 литра воды.

Жирные кислоты

Не используйте большое количество длинноцепочечные жирных кислот (это не только жирные кислоты животного происхождения), но не отказывайтесь полностью.

Используйте МСТ масла (среднецепочечные жирные кислоты) - только натуральные.

Какие продукты желательны?

Имбирь, яблочный уксус, артишоки, продукты с явным кислым вкусом (лимон и лайм).

Ферментированные продукты: чайный гриб, кокосовый кефир.

Овощи, богатые клетчаткой: сельдерей, огурцы, спаржа, редис.

Имбирный и одуванчиковый чай

Режим сна

Важно вовремя ложиться спать (до 23 часов).

Наладить питьевой режим не менее важно, чем режим питания (фото: pexels.com)

Добавки:

комплекс с валерьяной (снять спазм, если имеется),

магний (предпочтительно, таурат или глицинат, но и цитрат тоже допустим),

лецитин - как источник фосфолипидов (делает желчь более тягучей),

таурин,

репейник (улучшает отток желчи).

В закупорке желчных протоков могут привести и гельминты - лямблии и описторхоз! А это еще и нарушение процессов пищеварения.

Поддерживайте адекватную кислотность желудка: не пейте воду в течение 30 минут до и после еды, получайте удовольствие от приема пищи.

Что съесть, чтобы похудеть: нутрициолог назвала один-единственный продукт

Съедайте самое большое по объему блюдо в период максимальной расслабленности (стресс блокирует выработку желудочного сока).

Долго и тщательно пережевывайте пищу.

Можно добавить ферменты, но нужно знать какого они происхождения: животного или растительного. Ферменты животного происхождения можно пить не дольше трех месяцев только при выраженной эндокринной недостаточности поджелудочной железы (можно проверить по копрологической эластазе).

Это питание, которое направлено устранить застой желчи не только в пузыре, но и во внутрипеченочных протоках!

Перед применением советов обязательно проконсультируйтесь с врачом.