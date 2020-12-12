Зеркальная дата 12.12.2020 сулит этим знакам Зодиака роковые перемены

Гороскоп на зеркальную дату 12.12.2020 сулит сразу четырем знакам Зодиака ряд серьезных неприятностей. Для некоторых из них этот день с особенной энергетикой станет по-настоящему роковым и решающим.

Так, астрологи считают, что поберечься в зеркальную дату 12 декабря следует Тельцу, Льву, Скорпиону и Козерогу. Какие опасности подстерегают их в этот день - читайте в нашем материале. Об этом пишет supercook.

Телец

Сегодня Тельцу нужно быть крайне осторожным и сдержанным в финансовых делах. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в различные организации и государственные инстанции, сохраняйте спокойствие. Гибкость поможет вам разрешить разного рода конфликты. От экспериментов и новых подходов следует воздержаться и действовать проверенными способами.

Лев

Льву не стоит торопить события, поскольку он может совершить роковую ошибку в сфере профессиональной деятельности или же в личной жизни. Ваша самоуверенность и доверчивость могут привести к финансовым потерям или же большому скандалу. Значительная вероятность проблем с начальством, возможно, вам даже придется искать другую работу.

Скорпион

12 декабря станет крайне неблагоприятным днем для Скорпиона. Он будет чреват катастрофами, травмами, а также потерями. Вам следует отказаться от операций, рискованных предприятий, судебных дел, поездок. Поможет избежать неприятностей лишь ваша благоразумность. Ведь, презирая опасности, вы не можете оценить их по достоинству. В отношении к любимому постарайтесь сменить внешнюю холодность на проявление любви.

Козерог

Плохой день для начала новых дел, планирования, семейных и интимных отношений. Жизненный потенциал находится на низком уровне. Скорее всего все начинания будут обречены на провал, что может привести к финансовым потерям или к потере престижа. Вероятны нервные срывы, нервозность, резкие смены настроения. Велика вероятность проблем со здоровьем.

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