В жаркую страну или на дачу: косметолог рассказала, что точно надо взять из косметики в отпуск

Собираетесь в отпуск? Не забудьте про уход за кожей. И неважно, отправляетесь вы в жаркий Египет и ОАЭ или на пару дней на дачу за город, важно собрать правильную косметичку.
На отдых совершенно нет необходимости везти всю свою полку. Берите самое необходимое. И желательно - в travel-формате. Об этом в своем Instagram рассказала Хади Бьютихаб.
Для лица:
Лучше все брать в мини-форматах (фото: pexels.com)
Для тела:
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Если остановитесь в отеле, крем для тела там, скорее всего, найдется (фото: pexels.com)
Для волос:
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