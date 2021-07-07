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В жаркую страну или на дачу: косметолог рассказала, что точно надо взять из косметики в отпуск

Автор: Татьяна Турчаникова

Собираетесь в отпуск? Не забудьте про уход за кожей. И неважно, отправляетесь вы в жаркий Египет и ОАЭ или на пару дней на дачу за город, важно собрать правильную косметичку.

На отдых совершенно нет необходимости везти всю свою полку. Берите самое необходимое. И желательно - в travel-формате. Об этом в своем Instagram рассказала Хади Бьютихаб.

Что взять с собой в отпуск из косметики

Для лица:

  • Базовый уход: гидрофильный бальзам, гель для умывания, любимый увлажняющий крем и защиту от солнца;
  • В путешествии никто не застрахован от появления комедонов и воспалений, поэтому сыворотка / тоник с кислотами не будут лишними;
  • После перелета / долгой дороги возможно появление обезвоженности. Плюс при продолжительном нахождении на солнце кожа нуждается в поддержке антиоксидантов. Можно выбрать сыворотку / мист, которая будет "убивать" двух зайцев - недостаток влаги и свободные радикалы.
  • Если любите тканевые маски - пожалуйста.
  • Помним о индивидуальных мерах защиты. Маска - наше все. Если предстоит долгий перелет, лучше выбрать маску из шелка. Никакого парникового эффекта и раздражений.
  • Бальзам для губ, он же бальзам для кутикулы, рук и иногда… пяток.

Лучше все брать в мини-форматах (фото: pexels.com)

Для тела:

  • Берите с собой в поездку свой надежный дезодорант.
  • И санитайзер. Обязательно.
  • Лосьон для тела лучше выбирать, конечно, в travel-формате.
  • Если есть потребность в отшелушивании кожи тела, удобнее всего взять с собой рукавичку кесе. Берите ее смело в спа или баню. Или просто используйте в душе.

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Если остановитесь в отеле, крем для тела там, скорее всего, найдется (фото: pexels.com)

Для волос:

  • Шампуни и кондиционеры мы редко берем с собой - слишком объемные баночки. Если вы размещаетесь в отеле, то этого добра всегда там достаточно. Если критично брать свое - выбирайте миниатюрные форматы или переливайте продукты в меньшие объемы.
  • Что точно удобно брать - маски в саше. Идеально в таком случае взять одну для глубокого очищения кожи головы, другую - восстанавливающую.

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