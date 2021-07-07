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У спекотну країну або на дачу: косметолог розповіла, що точно треба взяти з косметики у відпустку

Автор: Тетяна Турчанікова

Збираєтеся у відпустку? Не забудьте про догляд за шкірою. І неважливо, відправляєтеся ви в жаркий Єгипет і ОАЕ або на пару днів на дачу за місто, важливо зібрати правильну косметичку.

На відпочинок абсолютно немає необхідності везти всю свою полицю. Беріть найнеобхідніше. І бажано - в travel-форматі. Про це у своєму Instagram розповіла Хаді Бьютихаб.

Що взяти з собою у відпустку з косметики

Для обличчя:

  • Базовий догляд: гідрофільний бальзам, гель для вмивання, улюблений зволожуючий крем і захист від сонця;
  • У подорожі ніхто не застрахований від появи комедонов і запалень, тому сироватка / тонік з кислотами не будуть зайвими;
  • Після перельоту / довгої дороги можлива поява зневоднення. Плюс при тривалому знаходженні на сонці шкіра потребує підтримки антиоксидантів. Можна вибрати сироватку / міст, яка буде "вбивати" двох зайців - недолік вологи і вільні радикали.
  • Якщо любите тканинні маски - будь ласка.
  • Пам'ятаємо про індивідуальні заходи захисту. Маска - наше все. Якщо має бути довгий переліт, краще вибрати маску з шовку. Ніякого парникового ефекту і подразнень.
  • Бальзам для губ, він же бальзам для кутикули, рук і іноді... п'ят.

Краще все брати в міні-форматах (фото: pexels.com)

Для тіла:

  • Беріть з собою в поїздку свій надійний дезодорант.
  • І санитайзер. Неодмінно.
  • Лосьйон для тіла краще вибирати, звичайно, в travel-форматі.
  • Якщо є потреба в відлущуванні шкіри тіла, найзручніше взяти з собою рукавичку кесе. Беріть її сміливо в спа або лазню. Або просто використовуйте в душі.

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Якщо зупинитеся у готелі, крем для тіла там, швидше за все, знайдеться (фото: pexels.com)

Для волосся:

  • Шампуні і кондиціонери ми рідко беремо з собою - занадто об'ємні баночки. Якщо ви розміщуєтеся в готелі, то цього добра завжди там достатньо. Якщо критично брати своє - вибирайте мініатюрні формати або перелийте продукти в менші обсяги.
  • Що точно зручно брати - маски в саше. Ідеально в такому випадку взяти одну для глибокого очищення шкіри голови, іншу - що відновлює.

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