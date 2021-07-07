У спекотну країну або на дачу: косметолог розповіла, що точно треба взяти з косметики у відпустку

Збираєтеся у відпустку? Не забудьте про догляд за шкірою. І неважливо, відправляєтеся ви в жаркий Єгипет і ОАЕ або на пару днів на дачу за місто, важливо зібрати правильну косметичку.
На відпочинок абсолютно немає необхідності везти всю свою полицю. Беріть найнеобхідніше. І бажано - в travel-форматі. Про це у своєму Instagram розповіла Хаді Бьютихаб.
Що взяти з собою у відпустку з косметики
Для обличчя:
Базовий догляд: гідрофільний бальзам, гель для вмивання, улюблений зволожуючий крем і захист від сонця;
У подорожі ніхто не застрахований від появи комедонов і запалень, тому сироватка / тонік з кислотами не будуть зайвими;
Після перельоту / довгої дороги можлива поява зневоднення. Плюс при тривалому знаходженні на сонці шкіра потребує підтримки антиоксидантів. Можна вибрати сироватку / міст, яка буде "вбивати" двох зайців - недолік вологи і вільні радикали.
Якщо любите тканинні маски - будь ласка.
Пам'ятаємо про індивідуальні заходи захисту. Маска - наше все. Якщо має бути довгий переліт, краще вибрати маску з шовку. Ніякого парникового ефекту і подразнень.
Бальзам для губ, він же бальзам для кутикули, рук і іноді... п'ят.
Краще все брати в міні-форматах (фото: pexels.com)
Для тіла:
Беріть з собою в поїздку свій надійний дезодорант.
І санитайзер. Неодмінно.
Лосьйон для тіла краще вибирати, звичайно, в travel-форматі.
Якщо є потреба в відлущуванні шкіри тіла, найзручніше взяти з собою рукавичку кесе. Беріть її сміливо в спа або лазню. Або просто використовуйте в душі.
Якщо зупинитеся у готелі, крем для тіла там, швидше за все, знайдеться (фото: pexels.com)
Для волосся:
Шампуні і кондиціонери ми рідко беремо з собою - занадто об'ємні баночки. Якщо ви розміщуєтеся в готелі, то цього добра завжди там достатньо. Якщо критично брати своє - вибирайте мініатюрні формати або перелийте продукти в менші обсяги.
Що точно зручно брати - маски в саше. Ідеально в такому випадку взяти одну для глибокого очищення шкіри голови, іншу - що відновлює.