Жена Андрея Джеджулы шокировала рассказом о муже: бил, плевал в лицо и подсыпал наркотики

В самом начале отношений Джеджула был очень внимателен к ней, говорил много комплиментов. Менее чем через полгода отношений шоумен решил сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца.

При этом уже через два месяца после свадьбы он впервые ударил ее. Это произошло в авто после одной вечеринки, на которой Джеджула общался с какой-то девушкой.

"Я спросила, что это была за девушка, а он: "А что за вопрос? Что, ревнуешь? Ты что такое спрашиваешь?". И тут мне сразу удар в лицо с правой руки, я так раз и в стекло головой, а тут сразу в другую сторону. Я начинаю плакать и говорю: "За что?". Он трезвый был. Это самое ужасное, что человек может такое делать трезвым", - вспомнила Юля.

После этого, он ударил жену головой об стену. Юлия рассказала, что муж ее очень сильно ревновал и даже запрещал здороваться с друзьями и заставил отписаться в фотоблоге от страниц всех мужчин.

Она также призналась, что Джеджула ей подмешивал наркотики в кофе.

"Он мне в кофе наркоту подбрасывал и наблюдал, как я на беговой дорожке занимаюсь. Он сказал мне потом", - заявила Леус.

Юлия подробно рассказала об издевательствах, после которых она попала в больницу, когда была беременна на большом сроке. Они поругались и Джеджула плевал ей в лицо. При этом в квартире были камеры, на которые ведущий все снимал.

"От камеры своей, которая висит, он отходил, когда он мне в лицо харкал. Он меня тогда толкнул в стенку сильно, а перед этим он меня в стекло бросал беременную. И снимал. У меня тогда эмоции, я стояла у вазы, я взяла и толкнула ее, и она упала и разбилась, а это была его ваза. Он подходит, а рядом стояла моя ваза, которую мне брат подарил. Подходит, берет эту вазу и разбивает. И потом берет меня за волосы и меня в это же стекло бросает", - рассказала со слезами на глазах Юлия.

Она заявила, что тогда муж все снимал на видео, и не подал ей даже руки, а только ехидно смеялся. После этого случая ей стало плохо, и она уехала в больницу.

Жена Андрея Джеджулы рассказала об издевательствах мужа (видео: YouTube)