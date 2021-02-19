Жена Бабкина показала, как в Австрии сдают тест на COVID-19: такого мы еще не видели

Жена исполнителя показала, как на улицах столицы Австрии все желающие могут сдать тест на коронавирус.

"Такого мы еще не видели. Торговая улица. Куча магазинов. И во время шопинга все желающие могут сдать тест", - написала Снежана.

На фото можно рассмотреть специальный пункт сдачи анализов на коронавирус в Вене.

Снежана Бабкина показала, как тестируют на коронавирус в Вене

"Очередь не заканчивается. Люди подходят и подходят. Мы стоим, едим пиццу минут 20, а люди все сдают и сдают. До чего техника дошла", - добавила Бабкина.

Снежана Бабкина показала, как тестируют на коронавирус в Вене