Жена Бабкина показала, как в Австрии сдают тест на COVID-19: такого мы еще не видели

Сергей Бабкин и его жена Снежана сейчас находятся в Австрии, так как артист продолжает там лечение глаз. Супруга певца рассказала, что шокирована тем, как проходит тестирование на коронавирус в Вене.
Своими впечатлениями Снежана поделилась в Instagram-stories.
Жена исполнителя показала, как на улицах столицы Австрии все желающие могут сдать тест на коронавирус.
"Такого мы еще не видели. Торговая улица. Куча магазинов. И во время шопинга все желающие могут сдать тест", - написала Снежана.
На фото можно рассмотреть специальный пункт сдачи анализов на коронавирус в Вене.
Снежана Бабкина показала, как тестируют на коронавирус в Вене
"Очередь не заканчивается. Люди подходят и подходят. Мы стоим, едим пиццу минут 20, а люди все сдают и сдают. До чего техника дошла", - добавила Бабкина.
Снежана Бабкина показала, как тестируют на коронавирус в Вене
Как мы ранее писали, известному украинскому музыканту Сергею Бабкину недавно сделали сложную операцию на глазе. У артиста обнаружили редкую болезнь и из-за этого делать операцию пришлось в Вене. Бабкин показал фото, на котором он запечатлен с женой и на нем нет очков.