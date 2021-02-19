Дружина Бабкіна показала, як в Австрії здають тест на COVID-19: такого ми ще не бачили

Сергій Бабкін і його дружина Сніжана зараз знаходяться в Австрії, бо артист продовжує там лікування очей. Дружина співака розповіла, що шокована тим, як проходить тестування на коронавірус у Відні.
Своїми враженнями Сніжана поділилася Instagram-stories.
Дружина виконавця показала, як на вулицях столиці Австрії всі бажаючі можуть здати тест на коронавірус.
"Такого ми ще не бачили. Торгова вулиця. Купа магазинів. І під час шопінгу всі бажаючі можуть здати тест", - написала Сніжана.
На фото можна розглянути спеціальний пункт здачі аналізів на коронавірус у Відні.
Сніжана Бабкіна показала, як тестують на коронавірус у Відні
"Черга не закінчується. Люди підходять і підходять. Ми стоїмо, їмо піцу хвилин 20, а люди все здають і здають. До чого техніка дійшла", - додала Бабкіна.
Сніжана Бабкіна показала, як тестують на коронавірус у Відні
Як ми раніше писали, відомому українському музиканту Сергію Бабкіну нещодавно зробили складну операцію на оці. У артиста виявили рідкісну хворобу і через це довелося робити операцію у Відні. Бабкін показав фото, на якому він зображений з дружиною і на ньому немає окулярів.