Жена "Холостяка" Квиткова рассказала, когда родит первенца

Такую информацию о рождении ребенка Дарья раскрыла, когда общалась с подписчиками. Отметим, что в рамке для вопросов одна из поклонниц написала, что мальчики преимущественно получают мамины гены. Девушка отметила, что думала, что ее сын будет похож на папу, но вышло наоборот.

Даша коротко ответила на это: "В июле проверим". Из этого ответа становится ясно, что Квиткова станет мамой в июле 2021 года.

Квиткова рассказала, когда родит ребенка (Скриншот)

Напомним, что Холостяк 9 Никита Добрынин и его жена - победительница проекта Даша Квиткова поделились радостной новостью с подписчиками. Счастливая пара раскрыли тайну всем своим фанатам - скоро они станут родителями. Они ожидают первенца.

Парочка 20 мая 20202 года в присутствии только ближайших родственников и друзей звезды Холостяка 9 расписалась.