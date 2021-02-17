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Жена "Холостяка" Квиткова рассказала, когда родит первенца

Автор: Людмила Жукова

Победительница Холостяк-9 Даша Квиткова, жена Никиты Добрынина сейчас находится в интересном положении. Она рассказала подписчикам, когда они с мужем ожидают появление на свет малыша.

Об этом Квиткова рассказала в Instagram-stories.

Такую информацию о рождении ребенка Дарья раскрыла, когда общалась с подписчиками. Отметим, что в рамке для вопросов одна из поклонниц написала, что мальчики преимущественно получают мамины гены. Девушка отметила, что думала, что ее сын будет похож на папу, но вышло наоборот.

Даша коротко ответила на это: "В июле проверим". Из этого ответа становится ясно, что Квиткова станет мамой в июле 2021 года.

Квиткова рассказала, когда родит ребенка (Скриншот)

Напомним, что Холостяк 9 Никита Добрынин и его жена - победительница проекта Даша Квиткова поделились радостной новостью с подписчиками. Счастливая пара раскрыли тайну всем своим фанатам - скоро они станут родителями. Они ожидают первенца.

Парочка 20 мая 20202 года в присутствии только ближайших родственников и друзей звезды Холостяка 9 расписалась.

Как мы ранее писали, 22-летняя звезда Дарья Квиткова рассказала, что беременность ей дается совсем нелегко и первые месяцы ее преследовал жуткий токсикоз.

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