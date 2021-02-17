Дружина "Холостяка" Квіткова розповіла, коли народить первістка

Переможниця Холостяк-9 Даша Квіткова, дружина Микити Добриніна зараз знаходиться в цікавому положенні. Вона розповіла підписникам, коли вони з чоловіком чекають появу на світ малюка.
Про це Квіткова розповіла в Instagram-stories.
Таку інформацію про народження дитини Даша розкрила, коли спілкувалася з передплатниками. Відзначимо, що в рамці для запитань одна з прихильниць написала, що хлопчики переважно отримують мамині гени. Дівчина зазначила, що думала, що її син буде схожий на тата, але вийшло навпаки.
Даша коротко відповіла на це: "У липні перевіримо". З цієї відповіді стає ясно, що Квіткова стане мамою в липні 2021 року.
Квіткова розповіла, коли народить дитину (Скріншот)
Нагадаємо, що Холостяк 9 Микита Добринін і його дружина - переможниця проекту Даша Квіткова поділилися радісною новиною з передплатниками. Щаслива пара розкрила таємницю всім своїм фанатам - скоро вони стануть батьками. Вони очікують первістка.
Парочка 20 травня 20202 року в присутності тільки найближчих родичів та друзів зірки Холостяка 9 розписалася.
Як ми раніше писали, 22-річна зірка Дарина Квіткова розповіла, що вагітність їй дається зовсім нелегко і перші місяці її переслідував жахливий токсикоз.