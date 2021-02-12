Жена Медведчука Марченко сообщила о горе в семье: эти злые дни

"Эти злые дни вокруг семьи не обошли стороной и моего любимого котика. С тяжелейшим сердечным приступом Кокосик попал в больницу… Мы были на грани: два дня на аппарате искусственной вентиляции легких, реанимация", - написала Марченко.

Телеведущая сообщила, что они всей семьей верят, что с котом все будет хорошо.

"Сегодня у нас появилась хоть слабая, но надежда. Я верю в него! Косенька, ты у меня смелый и сильный котик! Держись! Я благодарю всех врачей клиники за ваш самоотверженный профессиональный труд и заботу о братьях наших меньших, которые к вам попадают!" - написала Оксана.

Оксана Марченко сообщила о болезни кота

В комментариях подписчики Марченко написали, что кот взял весь негатив на себя и пожелали ему скорейшего выздоровления.