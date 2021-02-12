Дружина Медведчука Марченко повідомила про горе в сім'ю: ці злі дні

"Ці злі дні навколо сім'ї не обійшли стороною і мого улюбленого котика. З важким серцевим нападом Кокосик потрапив у лікарню... Ми були на грані: два дні на апараті штучної вентиляції легенів, реанімація", - написала Марченко.

Телеведуча повідомила, що вони всією родиною вірять, що з котом все буде добре.

"Сьогодні у нас з'явилася хоч слабка, але надія. Я вірю в нього! Косенька, ти у мене сміливий і сильний котик! Тримайся! Я дякую всім лікарям клініки за вашу самовіддану професійну працю і турботу про братів наших менших, які до вас потрапляють!" - написала Оксана.

Оксана Марченко повідомила про хворобу кота

В коментарях підписники Марченко написали, що кіт взяв весь негатив на себе і побажали йому якнайшвидшого одужання.