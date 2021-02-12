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Дружина Медведчука Марченко повідомила про горе в сім'ю: ці злі дні

Автор: Людмила Жукова

Кума Володимира Путіна і дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко повідомила, що в її родині зараз все не дуже гладко, бо захворів їх улюблений кіт. Тварина потрапила в лікарню і перебуває у важкому стані.

Про це Марченко написала на своїй сторінці в Instagram.

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"Ці злі дні навколо сім'ї не обійшли стороною і мого улюбленого котика. З важким серцевим нападом Кокосик потрапив у лікарню... Ми були на грані: два дні на апараті штучної вентиляції легенів, реанімація", - написала Марченко.

Телеведуча повідомила, що вони всією родиною вірять, що з котом все буде добре.

"Сьогодні у нас з'явилася хоч слабка, але надія. Я вірю в нього! Косенька, ти у мене сміливий і сильний котик! Тримайся! Я дякую всім лікарям клініки за вашу самовіддану професійну працю і турботу про братів наших менших, які до вас потрапляють!" - написала Оксана.

Оксана Марченко повідомила про хворобу кота

В коментарях підписники Марченко написали, що кіт взяв весь негатив на себе і побажали йому якнайшвидшого одужання.

Як ми раніше писали, дружина Віктора Медведчука і кума Володимира Путіна Оксана Марченко продовжує обурюватися з приводу внесення її в базу "Миротворець". На цей раз вона звернулася до українців зі словами про помсту.

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Новини України Оксана Марченко
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