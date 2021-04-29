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Жена Позитива сделала откровенное признание о разводе: было очень больно

Автор: Роман Мирончук

Жена Позитива, настоящее имя которого Алексей Завгородний, впервые прокомментировала развод с мужем. Анна Андрийчук откровенно призналась, что было очень сложно, что закончились их отношения, которые длились 13 лет.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"Было очень больно, что закончился важный этап моей жизни длиною в 13 лет. С юности шаг за шагом мы вместе шли во взрослую жизнь. Те, кто мы сегодня, это - отпечаток взаимной любви и поддержки", - заявила девушка.

Она также отметила, что когда осознала, что все закончилось, то в душе появилась определенная пустота и разочарование.

"Сначала ты долго готовишься, возможно даже оттягиваешь этот момент. Голова все понимает, а сердце - нет. Кому-то нужен лишь час, чтобы все отпустить и забыть. А кому-то - больше года. Но потом ты раз и навсегда принимаешь решение. Мы больше не муж и жена", - призналась Анна.

Андрийчук, которая является дизайнером и лучшей подругой Насти Каменских, написала, что благодарна за тот опыт, который она получила в отношениях с Позитивом.

"Теперь я с легкостью вхожу в новый этап. С очищенным от обид сердцем без тоски и одиночества. Даже когда было тяжело и страшно, я всегда знала, что у меня есть я. Что я справлюсь! Все самое лучшее - впереди", - добавила она.

Пользователи сети также прокомментировали ее слова.

  • Тронуло. Аня, желаю тебе настоящего женского счастья, все будет любовь;
  • Анечка, ты супер, ясный лучик, и создана для великих отношений... Все самое превосходное, высокое, чистое, впереди...
  • Аня, ты такая молодец, горжусь. У тебя все получится;
  • Вы очень хороший человек. Желаю вам море любви;
  • Анюта, все самое прекрасное только впереди у тебя;
  • Очень жаль, что именно так;
  • Аня, ты добрый, искренний человек, будь счастлива.

Напомним, Позитив также прокомментировал развод с женой.

Ранее в сети появилась информация о том, что Позитив встречается с популярной блогершей и начинающей певицей Анастасией Никифоровой (NIKKY ROCKET или Настя Ракета).

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