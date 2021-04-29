Жена Позитива сделала откровенное признание о разводе: было очень больно

"Было очень больно, что закончился важный этап моей жизни длиною в 13 лет. С юности шаг за шагом мы вместе шли во взрослую жизнь. Те, кто мы сегодня, это - отпечаток взаимной любви и поддержки", - заявила девушка.

Она также отметила, что когда осознала, что все закончилось, то в душе появилась определенная пустота и разочарование.

"Сначала ты долго готовишься, возможно даже оттягиваешь этот момент. Голова все понимает, а сердце - нет. Кому-то нужен лишь час, чтобы все отпустить и забыть. А кому-то - больше года. Но потом ты раз и навсегда принимаешь решение. Мы больше не муж и жена", - призналась Анна.

Андрийчук, которая является дизайнером и лучшей подругой Насти Каменских, написала, что благодарна за тот опыт, который она получила в отношениях с Позитивом.

"Теперь я с легкостью вхожу в новый этап. С очищенным от обид сердцем без тоски и одиночества. Даже когда было тяжело и страшно, я всегда знала, что у меня есть я. Что я справлюсь! Все самое лучшее - впереди", - добавила она.

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