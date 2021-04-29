Дружина Позитива зробила відверте зізнання про розлучення: було дуже боляче

"Було дуже боляче, що закінчився важливий етап мого життя довжиною в 13 років. З юності крок за кроком ми разом йшли в доросле життя. Ті, хто ми сьогодні, це - відбиток взаємної любові і підтримки", - заявила дівчина.

Вона також зазначила, що коли усвідомила, що все закінчилося, то в душі з'явилася певна порожнеча і розчарування.

"Спочатку ти довго готуєшся, можливо навіть відтягуєш цей момент. Голова все розуміє, а серце - ні. Комусь потрібна лише година, щоб все відпустити і забути. А комусь - більше як рік. Але потім ти раз і назавжди приймаєш рішення. Ми більше не чоловік і дружина", - зізналася Анна.

Андрійчук, яка є дизайнером і найкращою подругою Насті Каменських, написала, що вдячна за той досвід, який вона отримала у відносинах з Позитивом.

"Тепер я з легкістю входжу в новий етап. З очищеним від образ серцем без туги і самотності. Навіть коли було важко і страшно, я завжди знала, що у мене є я. Що я впораюся! Все найкраще - попереду", - додала вона.

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