RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дружина Позитива зробила відверте зізнання про розлучення: було дуже боляче

Автор: Роман Мирончук

Дружина позитиву, справжнє ім'я якого Олексій Завгородній, вперше прокоментувала розлучення з чоловіком. Анна Андрійчук відверто зізналася, що було дуже складно, що закінчилися Їхні стосунки, які тривали 13 років.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Було дуже боляче, що закінчився важливий етап мого життя довжиною в 13 років. З юності крок за кроком ми разом йшли в доросле життя. Ті, хто ми сьогодні, це - відбиток взаємної любові і підтримки", - заявила дівчина.

Вона також зазначила, що коли усвідомила, що все закінчилося, то в душі з'явилася певна порожнеча і розчарування.

"Спочатку ти довго готуєшся, можливо навіть відтягуєш цей момент. Голова все розуміє, а серце - ні. Комусь потрібна лише година, щоб все відпустити і забути. А комусь - більше як рік. Але потім ти раз і назавжди приймаєш рішення. Ми більше не чоловік і дружина", - зізналася Анна.

Андрійчук, яка є дизайнером і найкращою подругою Насті Каменських, написала, що вдячна за той досвід, який вона отримала у відносинах з Позитивом.

"Тепер я з легкістю входжу в новий етап. З очищеним від образ серцем без туги і самотності. Навіть коли було важко і страшно, я завжди знала, що у мене є я. Що я впораюся! Все найкраще - попереду", - додала вона.

Користувачі Мережі також прокоментували її слова.

  • Зворушило. Аня, бажаю тобі справжнього жіночого щастя, все буде любов;
  • Ааннуся, ти супер, ясний промінчик, і створена для великих відносин... Все саме чудове, високе, чисте, попереду...
  • Аня, ти така молодець, пишаюся. У тебе все вийде;
  • Ви дуже хороша людина. Бажаю вам море любові;
  • Анюта, все найпрекрасніше тільки попереду у тебе;
  • Дуже шкода, що саме так;
  • Аня, ти добра, щира людина, будь щаслива.

Нагадаємо, Позитив також прокоментував розлучення з дружиною.

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Позитив зустрічається з популярною блогеркою і починаючою співачкою Анастасією Нікіфоровою (NIKKY ROCKET або Настя Ракета).

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України шоубизПозитив