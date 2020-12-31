Жена Виктора Павлика попала в ДТП с пенсионеркой

26-летняя жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно пожаловалась на тяжелый 2020-й год, угодила в ДТП вечером 30 декабря. Девушка пожаловалась, что в нее въехала пенсионерка.

В своем Instagram-stories девушка показала фото вмятины на автомобиле и рассказала, что все произошло внезапно.

Девушка говорит, что в нее врезалась женщина "в годах". Она сдавала назад и не заметила ее.

Жена Виктора Павлика попала в ДТП (скрин: instagram.com/stories/repyahovakate)

Но все обошлось легким испугом. Полицию вызывать не пришлось, никто не травмировался. Екатерина говорит, что пенсионерка предложила откупиться по-мирному - так все и уладили.

"Мы долго разбирались, долго думали, что делать… Там… Вызывать полицию или что. В общем, в итоге она просто дала денег и все. Мы разъехались", - говорит Репяхова.

Напомним, что 12 мая 2020 года артист женился на своем концертном директоре - Катерине Репяховой. Избраннице 55-летнего музыканта 26 лет. Екатерина стала четвертой женой Виктора Павлика.

Позже девушка пожаловалась, что для нее с мужем этот год был тяжелым, в том числе и финансово.

Ранее мы писали, что старший сын Виктора Павлика Александр откровенно рассказал об отце и о том, как он бросил его в двухнедельном возрасте.