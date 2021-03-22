Журналисты показали элитный дом Олега Винника в центре Киева: просто так соседом не станешь

Украинский певец Олег Винник, который тщательно скрывает свою личную жизнь, обычно появляется на публике в сопровождении телохранителей. Как неоднократно отмечал сам артист, наличие охраны - вынужденный шаг, за чрезмерного внимания поклонниц. Однако журналисты программы заметили певца в центре столицы без всякой охраны. Олег Винник любезно общался с поклонниками, которые ждали его у автомобиля.

Квартира Олега Винника

У Олега Винника квартира в центре Киева. Об этом свидетельствует не только его припаркованное авто на закрытой территории двора, но и документы на регистрацию торговых марок. Там отмечается, что их владелец Олег Анатольевич зарегистрирован именно в многоквартирном доме на улице Гоголевской. Сейчас это престижная реконструирована девятиэтажка, а в прошлом - обычное общежитие, которому уже 50 лет. Правда, стать соседом топ-артиста невозможно, ведь все апартаменты в доме заселены и нет ни одного объявления о продаже квартир по этому адресу.

Олег Винник живет в Киеве на улице Гоголевской (Скриншот)

Олег Винник живет в центре Киева

Авто Олега Винника

Журналисты выяснили, что в собственности артиста есть пикап Форд Раптор - это скрещенный внедорожник с грузовиком. В салоне такого автомобиля обычно мини-холодильник, а на крыше специальное крепление, чтобы поставить палатку. Преимуществом такого авто есть большой багажник. Стоимость такого автомобиля, который вмещает водителя и шестерых пассажиров, более 100 тысяч долларов.