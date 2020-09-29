Жуткие ливни накроют всю Украину: погода будет стремительно ухудшаться

Погода в Украине в ближайшие дни начнет стремительно ухудшаться. Сильные дожди и грозы охватят практические все области страны, а в среду стоит приготовиться к сильному понижению температуры воздуха.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, во вторник, 29 сентября, дожди охватят практически все регионы, сухо будет только частично на востоке страны, на севере и в Крыму.

На востоке кратковременные дожди пройдут в Полтаве, в Днепре ожидается гроза, в остальных областях будет сухо. Ночная температура воздуха составит +10 +12 градусов, днем прогреется до +19 +21 градуса.

На юге синоптики прогнозируют грозы и ливни. Ночная температура будет колебаться от +14 до +16 градусов, днем ожидается +22 +24 градуса. В Крыму сухо и солнечно, ночью +14 +16 градусов, днем +25 +27 градусов.

В северных областях пасмурно, но без осадков. Ночью +10 +12 градусов, днем от +18 до +20 градусов.

Запад Украины накроет сильными грозами, местами возможны ливни и шквальный ветер. Ночная температура воздуха упадет до +10 +12 градусов, днем столбики термометров покажут +16 +19 градусов.

В центральной части страны также пройдут сильные грозы. Ночью+10 +12 градусов, днем потеплеет до +19 +21 градуса.

В Киеве 29 сентября ожидается кратковременный небольшой дождь. Ночью +10 +12 градусов, днем от +19 до +21 градуса.

Карта погоды в Украине на вторник, 29 сентября

В среду, 30 сентября, погодная ситуация ухудшится еще сильнее. Дожди и ливни охватят все области страны, а температура воздуха резко пойдет вниз.

На востоке ожидаются ливни, штормовой ветер. Ночью +9 +11 градусов, днем от +15 до +19 градусов.

В южных областях сильный дождь, ливень, штормовой ветер. Ночная температура воздуха составит +12 +14 градусов, днем прогреется до +17 +20 градусов. В Крыму дождь, ночью +12 +14 градусов, днем +18 +20 градусов.

На севере страны ливни, сильный ветер. Ночью +9 +11 градусов, днем от +13 до +15 градусов.

На западе все области накроет жуткими ливнями. Температура воздуха упадет ночью до +9 +11 градусов, днем ожидается всего +12 +15 градусов.

В центральной части страны сильный дожди, ливни, штормовой ветер. Ночью +11 +13 градусов, днем от +14 до +17 градусов.

В Киеве 30 сентября синоптики прогнозируют ливень, штормовой ветер. Ночная температура составит +10 +12 градусов, днем столбики термометров покажут +14 +16 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 30 сентября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о циклоне, которые принесет в Украину грозы и ливни.

А также мы рассказывали о том, что появился детальный прогноз погоды в Украине на октябрь.