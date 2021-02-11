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Злату Огневич "развели" мошенники: я найду эту сволочь!

Автор: Людмила Жукова

Украинская звезда Злата Огневич обратилась к поклонникам и сообщила, что мошенники, воспользовавшись ее именем, "развели" известный бренд на деньги.

Об этом заплаканная Злата рассказала на видео в Instagram.

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Злата рассказала на видео, что только сегодня узнала, что какой-то человек год назад взял от ее имени взял у известного бренда денежную предоплату в огромном размере - 5 тысяч долларов. Как рассказали в компании, за эти деньги Злата должна была оказать рекламные услуги этому украинскому бренду. Выяснилось, что это были мошенники. Певица к этому не имеет никакого отношения.

"Я найду эту сволочь и заставлю отвечать за свой поступок", - заявила Огневич.

По словам певицы, воров должны наказывать, как на Востоке.

"Я в полнейшем бешенстве!!! Мечтаю, чтобы в нашей стране воров наказывали, как когда-то в арабских странах: отрезали конечности, в зависимости от тяжести преступления. Очень много вопросов к данной ситуации! Почему я узнаю только сейчас? Что это? Боязнь обратиться к артисту или непрофессионализм?" - написала под видео артистка.

Огневич попросила бренды не доверять мошенникам, а смотреть информацию на ее личной странице.

"Обращаюсь ко всем брендам: в шапке профиля есть ссылка на аккаунт, где мы рассматриваем вопросы сотрудничества. Так же, есть контакты команды на официальном сайте", - отметила исполнительница.

Как мы ранее писали, Злата Огневич рассказала, что ей отправляют фанаты-извращенцы в Instagram.

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Новости Украины Злата Огневич
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