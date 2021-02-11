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Злату Огнєвіч "розвели" шахраї: я знайду цю сволоту!

Автор: Людмила Жукова

Українська зірка Злата Огнєвіч звернулася до шанувальників і повідомила, що шахраї, скориставшись її ім'ям, "розвели" відомий бренд на гроші.

Про це заплакана Злата розповіла на відео Instagram.

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Злата розказала на відео, що тільки сьогодні дізналася, що якийсь чоловік рік тому взяв від її імені взяв у відомого бренду грошову передоплату у величезному розмірі - 5 тисяч доларів. Як розповіли в компанії, за ці гроші Злата мала надати рекламні послуги цього українського бренду. З'ясувалося, що це були шахраї. Співачка не має до цього ніякого відношення.

"Я знайду цю сволоту і змушу відповідати за свій вчинок", - заявила Огнєвіч.

За словами співачки, злодіїв повинні карати, як на Сході.

"Я в цілковитому сказі!!! Мрію, щоб у нашій країні злодіїв карали, як колись в арабських країнах: відрізали кінцівки, залежно від тяжкості злочину. Дуже багато питань до даної ситуації! Чому я дізнаюся тільки зараз? Що це? Боязнь звернутися до артиста або непрофесіоналізм?" - написала під відео артистка.

Огнєвіч попросила бренди не довіряти шахраям, а дивитися інформацію на її особистій сторінці.

"Звертаюся до всіх брендів: в шапці профілю є посилання на аккаунт, де ми розглядаємо питання співпраці. Так само, є контакти команди на офіційному сайті", - зазначила співачка.

Як ми раніше писали, Злата Огневич розповіла, що їй відправляють фанати-збоченці в Instagram.

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Новини України Злата Огнєвіч
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