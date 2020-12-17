На эти знаки Зодиака обрушится лавина счастья в 2021 году

Гороскоп на 2021 год сулит некоторым знакам Зодиака настоящую лавину счастья, которая обрушится на них и унесет в мир незабываемых приключений, романтики, достатка. Кто в год Белого металлического Быка будет пить из рога изобилия - читайте в нашем материале.

Астрологи назвали только четыре знака Зодиака, которым планеты будут способствовать в различных сферах в 2021 году, пишет rsute.

Овен

На Овнов счастье свалится уже в январе 2021-го. Вас ждет продвижение по карьерной лестнице. Но с новой должностью добавится и ответственности, соответственно, работать придется больше. Для этого вам понадобится больше сил и энергии. Важно не опускать руки и упорно трудиться, и ваши усилия заметит начальство

Многие Овны смогут наконец-то осуществить самую заветную мечту - приобретут собственное жилье. Если родственники предложат помощь - не отказывайтесь. Ведь вместе с недвижимостью наладится и личная жизнь. А одиноким Овнам новый год сулит встречу второй половинки.

Телец

У Тельцов счастливая полоса начнется уже с началом весны. В это время вы начнете замечать, что ваши планы осуществляются. У тех, у кого есть долги, смогут с ними в конце концов рассчитаться и зажить спокойно. Карьера не будет стоять на месте, а если вы в поиске работы, ждите выгодных предложений.

Летом вас ждет денежная прибыль и те, кто мечтает о собственном бизнесе, наконец-то смогут приступить к реализации планов. Но будьте осторожны: есть риск спустить финансы на бесполезные вещи. Астрологи также не рекомендуют вам давать взаймы, иначе можете испортить отношения. Но и брать в долг не стоит. Чтобы стать счастливыми, представителям знака не нужно отказываться от чего-то нового.

Близнецы

Близнецы смогут стать счастливыми только с приходом лета. Именно в этот период ваша жизнь начнет меняться в лучшую сторону. У вас может появиться надежный человек, которого вы воспримете как друга. Но вскоре все изменится, ведь дружба может перерасти в нечто большее.

С финансами у представителей знака никаких проблем не ожидается. Если Близнецы смогут правильно распорядиться деньгами, то вскоре смогут значительно разбогатеть. Но это удастся далеко не всем. Такая перспектива в жизни точно будет по душе авантюрным представителям знака. Особенно удачливым в финансовой сфере будет конец 2021 года.

Весы

В 2021 году Весы обретут счастье. Уже с самого начала года ваши желания начнут осуществляться. Круг общения Весов значительно расширится, вы сможете найти влиятельных людей, которые помогут многого добиться. Успех ждет также в финансовой сфере. Вам могут вернуть долг, на что вы даже не рассчитывали.

Те Весы, у которых есть свой бизнес, смогут расшириться. Преуспеют и те, кто связан с политикой и строительством. Главное - не переставать трудиться. Астрологи настоятельно не рекомендуют представителям знака выставлять напоказ свои доходы, ведь это может негативно на них отразиться.

Отметим, что ранее известный украинский астролог составила персональный гороскоп на 2021 год для Овна, рассказав о переменах, которые ждут огненный знак Зодиака в новом году.

Кроме того, астрологи назвали знаки Зодиака, которые встретят настоящую любовь до конца 2020 года.