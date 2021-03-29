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Эти знаки Зодиака ждет сегодня успех: названы главные везунчики

Автор: Lite

Гороскоп на 29 марта сулит некоторым знакам Зодиака успех в карьере и решении финансовых вопросов. Возможно также повышение по службе.

Астрологи назвали главных везунчиков 29 марта и сообщили, к кому планеты и звезды проявят особенное внимание. Об этом пишет orakul.com.

Лев

Вы сможете достичь неплохих результатов в своей карьере, если не будете бояться перемен и начнете активнее пробовать новые методики.

Весы

Весам необходимо четко обозначить свои профессиональные цели. Вы сможете серьезно продвинуться по карьерной лестнице, но только в том случае, если будете точно знать, чего хотите. Без соблюдения этого условия вы будете топтаться на месте.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут развивать далеко идущие проекты на работе. Если вы будете вкладываться в эти проекты, то вас ждут большие карьерные перспективы. Сейчас нужно поработать для своего успешного будущего.

Стрелец

Если вы сможете максимально использовать все возможности, которые появятся у вас сегодня, то карьера пойдет в рост. В отношениях с коллегами сделайте ставку на шарм и убедительность.

Козерог

Влияние Меркурия сулит вам успех на профессиональном поприще. У вас появятся интересные идеи, которые вы будете с удовольствием воплощать в жизнь. Ваши проекты обретут конкретные очертания, а хорошая реакция позволит не упустить интересные предложения.

Напомним, мы писали о женском гороскопе с 29 марта по 4 апреля.

Ранее астрологи рассказали, что изменится для Дев в финансах и любви в апреле.

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